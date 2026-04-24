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Terremoto a Creta, scossa in mare nell’area sud est dell’isola

Nessun danno a cose e alle persone dopo la scossa di magnitudo 5.7 gradi sulla scala Richter

di Pietro Pertosa - 24 Aprile 2026

Terremoto a Creta. L’isola questa mattina ha ballato ma, per fortuna, non si registrano danni né alle cose né tantomeno alle persone. L’epicentro della scossa, che ha sfiorato i sei gradi (5,8) della scala Richter, si è registrato in mare, al largo della costa cretese. Per la precisione, a una distanza pari a undici chilometri e mezzo a sud est della città di Ierapetra. A una profondità stimata in circa dodici chilometri. Per il momento non sarebbero stati registrati danni. Ma la preoccupazione della popolazione residente è salita. Eccome. Si tratta di un’area a rischio sismico praticamente da sempre.

Terremoto a Creta

La segnalazione è arrivata dall’istituto geologico americano Usgs. La scossa si è verificata alle 6.18 ora locale, quando in Italia erano le 5.18. Nessun danno segnalato alle persone né alle cose dal terremoto che si è registrato al largo delle coste di Creta. Altre due scosse erano state segnalate e sono ritenute di assestamento. Il sisma non desterebbe particolari preoccupazioni immediate dal momento che si tratterebbe di fenomeni tellurici “tipici” dell’area insulare della Grecia. Gli esperti però restano in guardia. Seppur sia vero che trattasi di casi non isolati e nemmeno troppo infrequenti nell’area, un terremoto è pur sempre un fenomeno insolito. Che potrebbe far da prologo ad altre situazioni ben più rischiose.