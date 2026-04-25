“Inside the experience” di Haier alla Milano Design Week

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Un percorso immersivo che attraversa la città

di Askanews - 25 Aprile 2026

Milano, 25 apr. (askanews) – In occasione della Milano Design Week, Haier, brand numero uno al mondo per i grandi elettrodomestici, presenta “Inside the Experience”: un racconto immersivo e diffuso che trasforma Milano in un Haier Hub. Un ecosistema di spazi, tecnologia e contenuti.

Il progetto ha l’epicentro in Via Bergognone 26, ma si estende poi in altri punti chiave: da Superstudio Maxi, con Invictus Yacht, a Eurocucina con lo stand Arrex – Technology by Haier.

“La Design Week quest’anno, per Haier, ha una grandissima opportunità: quella di far toccare con mano, alle persone che vengono a trovarci, la tecnologia di Haier. L’abbiamo fatto grazie a collaborazioni illustri, a partnership illustri in giro per la città di Milano. Questo è nato dall’esigenza di voler raccontare, in maniera molto semplice, la nostra sofisticata tecnologia” ha dichiarato Emiliano Garofalo, Country Manager Haier Italy.

Andare all’Haier Hub, significa immergersi in un percorso guidato dalla luce, con ambienti pensati per sorprendere e ispirare. C’è una ricca programmazione tra eccellenza, sport, gaming e cultura del cibo, con il coinvolgimento di chef, influencer e protagonisti del mondo dello sport e del design: “A me piace definire la tecnologia Haier una tecnologia invisibile. E’ quella tecnologia che aiuta il consumatore nelle esigenze di tutti i giorni. Noi ci mettiamo al servizio del consumatore ed è quello che, grazie a Design Week, grazie alle installazioni in Via Bergognone, quest’anno riusciamo a trasferire. Certamente, le partnership che abbiamo in essere quest’anno, ci aiuteranno tanto in questa missione” ha continuato Garofalo.

Gli appassionati di calcio conosceranno già l’Haier Cam, che regala un POV esclusivo durante le partite. La collaborazione con la Lega Calcio Serie A e con DAZN si concretizza in una cabina di regia dedicata. Parallelamente, Nintendo, in una postazione dedicata, trasforma le Smart TV Haier MiniLED da 75 pollici, in veri e propri portali immersivi con un titolo iconico come “Mario Tennis Fever”. A completare la visione di ecosistema connesso e sostenibile è BYD, partner di Haier durante la Design Week, che porta al centro la propria innovazione tecnologica con una riflessione concreta sul rapporto tra casa e mobilità: DOLPHIN SURF si trasforma in una vera e propria fonte di energia per alimentare gli elettrodomestici.

Infine, la cucina si trasforma in spettacolo: gli showcooking, vedono protagonisti chef rinomati come Chiara Pavan e Gennaro Esposito, mentre l’effervescenza di Ferrarelle e le degustazioni esclusive, curate da Antinori, completano la dimensione sensoriale: “E’ fondamentale per noi dare diverse chiavi di lettura alla tecnologia. Le persone sono abituate ad usare la tecnologia quotidianamente. Negli elettrodomestici, è molto difficile trasferire quanto la tecnologia possa aiutare quotidianamente la vita di tutti i giorni delle persone” ha concluso Garofalo.

Le soluzioni Haier portano l’innovazione “dentro l’esperienza” quotidiana. La Milano Design Week, quindi, diventa occasione per ospitare eventi di approfondimento sul ruolo della tecnologia nell’abitare domestico, a cui si può partecipare.