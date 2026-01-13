Cronaca

Terremoto in Romagna: paura per un milione di persone

Il sisma, avvertito distintamente dalle popolazioni di diverse province: Forlì‑Cesena, Rimini, Cesena, Faenza e parte di Bologna

di Giorgio Brescia - 13 Gennaio 2026

Una scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata distintamente avvertita in città a Forlì. La gente è scesa in strada, spaventata. Al momento non si segnalano danni

Forte scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 4.1 e 4.4 registrata nella mattinata di oggi, con epicentro in prossimità della provincia di Ravenna in Romagna. Il sisma, avvertito distintamente dalle popolazioni di diverse province, tra cui Forlì‑Cesena, Rimini, Cesena, Faenza e parte di Bologna.

La scossa, rilevata dai sistemi sismici nazionali e internazionali, avvertita da oltre un milione di persone per la sua energia e la profondità intermedia del sisma, ma al momento non risultano vittime né feriti gravi. Funzionari della Protezione Civile e tecnici comunali hanno confermato verifiche in corso sugli edifici pubblici e privati. Solo lesioni leggere riscontrate in alcuni immobili antichi, soprattutto nei centri storici, dove si sono registrati piccoli distacchi di intonaci.

Paura e reazioni nel Ravennate e nell’intera Romagna per il terremoto

Il terremoto ha colto di sorpresa molte persone mentre erano a casa o nei mezzi pubblici: la scossa è stata segnalata come prolungata e intensa, con vibrazioni avvertite fino a oltre 90 chilometri di distanza dall’epicentro.

Comuni come Ravenna, Cervia e Alfonsine hanno visto cittadini riversarsi in strada per precauzione, mentre il sindaco di Ravenna ha sottolineato l’importanza di controlli strutturali immediati sugli edifici scolastici e sugli ospedali, pur confermando che le scuole restano aperte e non sono state emanate ordinanze di evacuazione.

La Protezione Civile ha invitato alla calma, incoraggiando la popolazione a seguire le istruzioni di sicurezza e a segnalare eventuali danni visibili mediante i canali ufficiali.

Gli elementi tecnici e il contesto del sisma

Secondo gli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, una scossa generata da una faglia estesa nel sottosuolo del nord Adriatico vicino alla costa romagnola, caratteristica delle zone di transizione tra la Placca Adriatica e la catena appenninica.

Indiziata, la struttura geologica già responsabile di numerosi terremoti di moderata magnitudo, soprattutto nelle regioni emiliano‑romagnolo e marchigiane. Qui, le tensioni tettoniche producono frequentemente eventi localizzati sotto il Mare Adriatico o poco al largo della costa.

Studi di lungo periodo indicano che l’Italia registra migliaia di eventi sismici ogni anno, con diversi terremoti di magnitudo rilevabile. Però, la maggior parte non causa danni significativi grazie alla profondità o alla caratteristica focale.

Le verifiche e la sicurezza pubblica

Le autorità locali hanno predisposto un programma di ispezioni rapida per scuole, ospedali e infrastrutture strategiche. Adottati protocolli di sicurezza che prevedono rilievi strutturali e la possibilità di chiusure temporanee qualora emergano criticità significative.

I vigili del fuoco hanno ricevuto centinaia di chiamate da cittadini allarmati, alcune per danni lievi come crepe nei muri o caduta di intonaci, ma nessuna situazione critica è stata confermata finora.

Il Centro Funzionale Regionale monitora inoltre le condizioni meteorologiche per intervenire rapidamente in caso di ulteriori scosse.

Cosa fare

In un’area sismica come l’Emilia‑Romagna, dove le popolazioni convivono con terremoti di frequenza variabile, la Protezione Civile ribadisce le regole di base.

Innanzitutto, mantenere la calma, evitare assembramenti vicino a edifici danneggiati, seguire le indicazioni dei vigili del fuoco e segnalare ogni anomalia strutturale.

Le autorità ricordano che repliche sismiche possono verificarsi dopo una scossa principale. Al momento non vi sono segnali di un aumento anomalo dell’attività né di rischi imminenti che richiedano misure straordinarie.