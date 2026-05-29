Cronaca

Ladri assediati e folla fuori controllo, notte di paura a Merine

Il blitz nella villetta di Merine, ladri bloccati e folla inferocita, salvati dai Carabinieri.

di Gianluca Pascutti - 29 Maggio 2026

Momenti di altissima tensione scuotono Merine, frazione di Lizzanello in provincia di Lecce, quando due presunti ladri entrano nel giardino di una villetta in via Mameli e rischiano il linciaggio. I residenti li vedono muoversi tra le piante in piena notte e riconoscono subito un comportamento sospetto. Nel giro di pochi minuti il quartiere si mobilita, scende in strada e circonda l’abitazione, esasperato da una lunga serie di furti che da settimane colpisce la zona. La presenza dei presunti malintenzionati è bastata a far scattare il passaparola nel quartiere: diverse persone sono scese in strada e si sono radunate davanti all’abitazione, circondando di fatto l’area e impedendo ogni via di fuga ai due.

La folla inferocita e il rischio linciaggio

Con il crescere del numero di curiosi e residenti, il clima si è rapidamente trasformato in rabbia. Urla, insulti e minacce hanno accompagnato i minuti di attesa delle forze dell’ordine. I due uomini, resisi conto del pericolo, si sarebbero rifugiati all’interno della villetta per evitare il contatto diretto con la folla, che in più momenti ha dato l’impressione di voler sfondare l’ingresso. La situazione è stata definita dagli stessi presenti come “sul punto di degenerare”. È in questo contesto che l’intervento tempestivo dei Carabinieri di Merine ha evitato il peggio, riportando, non senza fatica, un minimo di ordine in una strada trasformata in un potenziale teatro di giustizia sommaria.

L’intervento dei Carabinieri e le denunce

I militari, giunti sul posto con più pattuglie, hanno creato un cordone di sicurezza per allontanare i residenti più agitati e mettere in sicurezza i due sospettati. Dopo i controlli di rito, i due uomini sono stati accompagnati in caserma e denunciati a piede libero per tentato furto in concorso e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Gli investigatori stanno inoltre verificando l’eventuale presenza di un terzo complice, che secondo alcune testimonianze sarebbe riuscito ad allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Parallelamente, sono in corso accertamenti per capire se il gruppo possa essere collegato ad altri furti registrati nelle ultime settimane tra Merine, Lizzanello e i comuni limitrofi.

La rabbia dei residenti e il tema sicurezza

L’episodio di Merine riaccende con forza il tema della sicurezza nei centri dell’hinterland leccese. Molti residenti parlano di una “scia di furti” che avrebbe alimentato un clima di paura e frustrazione, fino a sfociare nella reazione collettiva di queste ore. La notte del tentato linciaggio diventa così il simbolo di una tensione crescente tra cittadini che si sentono esposti e la necessità di affidare comunque la risposta ai reati alle istituzioni e non alla giustizia fai-da-te. Il caso di Merine, frazione di Lizzanello, non è solo una cronaca di ladri e furti, ma un campanello d’allarme su quanto possa essere sottile il confine tra legittima esasperazione e pericolosa deriva di violenza di gruppo.