Economia

Tg Logistik, in servizio le nuove locomotive Vectron

L'annuncio di Fs Logistix: cosa cambia sulla rete modale ferroviaria

di Cristiana Flaminio - 9 Febbraio 2026

TX Logistik, società di FS Logistix (Gruppo FS), ha messo in servizio l’ultima delle sue 40 moderne locomotive Vectron. Le locomotive, come si legge in una nota, erano state ordinate a Siemens Mobility nel 2023. L’investimento, il cui obiettivo è eliminare gradualmente alcune unità a noleggio, consentirà a TX Logistik di operare sul mercato in modo più flessibile con una propria flotta. Dalla consegna della prima Vectron nel settembre 2024, TX Logistik ha percorso oltre cinque milioni di chilometri nel trasporto intermodale con le nuove locomotive. TX Logistik possiede e noleggia un totale di 90 locomotive, che coprono circa 13,5 milioni di chilometri.

Le nuove locomotive Vectron per TX Logistik

TX Logistik ha ordinato le locomotive con diversi pacchetti nazionali. Le prime 20 locomotive Vectron, in grado di operare in Germania, Austria, Svizzera, Italia e Paesi Bassi (D-A-CH-I-NL), sono state consegnate all’inizio del 2025. La consegna di 20 unità equipaggiate per l’esercizio sul corridoio tedesco-austro-italiano (D-A-I) è stata completata con la messa in servizio dell’ultima Vectron ordinata. TX Logistik fa parte di FS Logistix, operatore multimodale europeo del Gruppo FS Italiane. L’azienda è responsabile del trasporto merci su rotaia all’interno della rete intermodale europea. La costruzione di una propria flotta di veicoli costituisce un passo importante per rafforzare ulteriormente la rete.

Il motivo della scelta

Allo stesso tempo, le moderne locomotive Vectron – fanno sapere da Tx Logistik – rendono il trasporto ancora più sostenibile. Saranno utilizzate principalmente sugli assi nord-sud in Europa attraverso il Brennero e la Svizzera. Questi corridoi, noti per il loro utilizzo intensivo, impongono requisiti elevati alle locomotive messe in servizio, dalla potenza di trazione alla stabilità, fino alla compatibilità con i sistemi transfrontalieri. La flessibilità e le prestazioni delle nuove locomotive offrono le condizioni tecniche ideali per soddisfare le crescenti esigenze del trasporto merci in Europa. A medio termine, grazie alla moderna flotta Vectron, l’azienda sarà in grado di aumentare la capacità sui corridoi del Brennero e della Svizzera e di migliorare ulteriormente l’efficienza e l’affidabilità del trasporto merci su rotaia.