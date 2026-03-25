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Tim-Poste, Labriola gioca di rimessa: “Vediamo”

di Martino Tursi - 25 Marzo 2026

Pietro Labriola, più che come l’ad di Tim, sembra parlare come l’allenatore di una squadra di calcio prima dell’incontro decisivo del campionato. Dice, in pratica, tutto ciò che ci si aspetta da lui senza, contestualmente, promettere nulla di incisivo. Intervistato da Bloomberg Tv, l’amministratore delegato di Tim ha commentato l’Opas lanciata da Poste con l’aplomb zemaniano di un tecnico in seconda tra primo e secondo tempo: “Oggi non è importante questo, ciò che conta sono gli interessi di tutti gli azionisti. Siamo pagati per fare il meglio per la nostra azienda nel medio e lungo termine, con un approccio orientato al mercato. Se si inizia a lavorare pensando a cosa succederà a noi, si prenderanno le decisioni sbagliate”. Perfetto. E Labriola insiste buttando la palla Tim verso la tribuna del mercato: “È qualcosa che è successo sul mercato, bisogna mantenere la calma, il mercato valuterà. Noi dobbiamo continuare a lavorare su ciò che siamo bravi a fare, raggiungere gli obiettivi e lavorare per il futuro dell’azienda”.

Labriola, Tim e il “jolly” del mercato

Chissà, magari pescherà qualche jolly dalla panchina per sfangarla ancora una volta. La verità, però, è che l’offerta di Poste sembra alquanto ineluttabile per Tim, specialmente dopo la cessione di Sparkle. E, su un altro (e ancora più decisivo) fronte per realizzare, gestire e “governare” le infrastrutture digitali del Paese senza temere che possano finire in mano a qualche entità straniera. L’Ue ha già iniziato a fare le pulci agli Stati membri. L’Italia avrà molto tempo per organizzarsi, dato che Bruxelles dovrà lisciare il pelo a Madrid che s’è affidata ai cinesi in tutto e per tutto. Ma non può permettersi sbagli di nessuna entità. Perché si tratta di una questione strategica non solo nazionale ma europea. Alla fine, detto sottovoce ma non troppo, sembra tutto già scritto. Però nel mercato, come nel calcio, il pallone rotola…