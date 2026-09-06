Cultura & Spettacolo

Torino, al via l’edizione 2026 di MITO SettembreMusica

di Redazione - 6 Settembre 2026

Foto PiuLuce

Lunedì 7 settembre, alle ore 16.30, a Palazzo Civico Sala Carpanini, parte MiTo: si terrà l’incontro “Ricordare Giorgio Balmas”, con la partecipazione del musicologo Giorgio Pestelli, Walter Vergnano, Carlo Viano, con il coordinamento di Susanna Franchi. Alle ore 20, all’Auditorium RAI Arturo Toscanini, si terrà il concerto di inaugurazione, su musiche di Benjamin Britten verrà eseguito il “War Requiem” per soli, coro, coro dei ragazzi, orchestra e orchestra da camera. Protagonista sarà l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, il Coro di Voci Bianche del Teatro Regio, il Coro del Teatro Regio di Torino, il soprano Elena Guseva, il tenore Nicholas Spence, che sostituisce Allan Clayton, assente per motivi di salute, il baritono Boskovhus, il maestro del Coro Gea Garatti Ansini, il maestro del Coro di Voci Bianche Claudio Fenoglio, con la direzione di Simon Young, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il Teatro Regio di Torino.

La direttrice australiana Simon Young è considerata tra le più importanti del nostro tempo. Dal 2022 è direttrice principale della Sydney Symphony Orchestra, dove attualmente dirige, tra gli altri progetti, un ciclo di concerti dal Ring des Nibelungen di Wagner. Nel 2024 ha debuttato al festival di Bayreuth con quest’opera monumentale ed è tornata nell’estate 2025 per dirigere altri due cicli completi. Ha ottenuto riconoscimenti internazionali come interprete di spicco di Wagner e Strauss, e i suoi impegni l’hanno portata nei teatri più prestigiosi del mondo, tra cui il Wiener Staatsoper, l’Operá National de Paris, il Covent Garden di Londra, il Metropolitan di New York, lo Staatsoper Berlin, il Semper Oper di Dresden e l’Open House di Zürig, e per la prima volta, nel 2023, al teatro alla Scala con una nuova produzione di Peter Grims, per la regia di Robert Carsen. Oltre al suo ampio lavoro operistico, è molto richiesta sulla scena operistica alla testa delle maggiori compagini internazionali. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, come una laurea honoris causa dalle università di Sydney e Melbourne, ed è membro dell’Ordine d’Australia e Cavaliere delle Arti e delle Lettere in Francia.

Mara Martellotta

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