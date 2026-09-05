Cultura & Spettacolo

L’Eredità dell’Infinito: Addio a Yayoi Kusama, la Regina dei Pois

di Monica Marini - 5 Settembre 2026

Il panorama artistico internazionale affronta la perdita di Yayoi Kusama, spentasi il 14 agosto 2026 all’età di 97 anni nella città di Tokyo. Il suo percorso esistenziale e creativo giunge a conclusione lasciando un segno incancellabile nell’immaginario collettivo, definito da forme geometriche ripetitive, zucche cromaticamente accese e stanze riflesse capaci di disorientare lo sguardo dello spettatore. Cresciuta a Matsumoto a partire dal 1929, la sua infanzia fu segnata da intense percezioni visive alterate: punti luminosi e trame fitte apparivano improvvisamente nella sua mente fino a ricoprire l’ambiente circostante. Anziché respingere queste sensazioni, Kusama sceglie di trasformarle nel cuore pulsante del suo lavoro, adottando il pallino geometrico come elemento fondante per elaborare le proprie inquietudini e dare forma tangibile al proprio universo interiore.

Yayoi Kusama, una vita tra visioni e infinito

Durante gli anni Cinquanta si stabilì negli Stati Uniti, entrando in contatto diretto con i movimenti artistici più innovativi della New York dell’epoca. Attraverso installazioni ambientali, sculture morbide ed esibizioni provocatorie, riuscì a ritagliarsi uno spazio di primaria importanza nella cultura visiva del periodo. Nel 1977 decise di stabilirsi autonomamente presso una struttura terapeutica a Tokyo, organizzando la propria routine quotidiana intorno allo studio d’arte situato a breve distanza, dove ha proseguito la produzione di opere per diversi decenni. Nel corso degli ultimi vent’anni la sua notorietà ha raggiunto traguardi straordinari su scala globale, spinta dall’impatto visivo delle sue ambientazioni a specchio. Questo eccezionale riscontro mediatico ha favorito l’incontro con il settore della moda d’alta gamma, culminato nel 2012 con la partnership strategica insieme a Louis Vuitton.

Le trame a pois dell’artista hanno ridisegnato la pelletteria e i prodotti del marchio francese, un legame poi riproposto nel 2023 con allestimenti monumentali insediati sulle facciate dei principali store nelle grandi capitali europee e americane. La figura di Yayoi Kusama rimane un punto di riferimento fondamentale per la capacità di convertire la fragilità personale in una ricerca espressiva universale, fondata sulla ripetizione del segno e sulla perdita dei confini spaziali.

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