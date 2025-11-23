Torino

Torino Film Festival edizione 43. Sul red carpet è tornata la parata glamour

di Redazione - 23 Novembre 2025

Venerdì sera il Teatro Regio ha inaugurato la 43ª edizione del Torino Film Festival sfidando un freddo polare e una pioggerellina pungente, a tratti quasi nevischio, che non ha però fermato il pubblico delle grandi occasioni. Sul red carpet è tornata la parata glamour voluta dal direttore artistico Giulio Base, introdotta dalla madrina Laura Chiatti, mentre uno dopo l’altro sono stati premiati con la Stella della Mole alcuni autentici giganti del cinema: Antonio Banderas, Sergio Castellitto, Hanna Schygulla, Spike Lee, Claude Lelouch, Jacqueline Bisset, Daniel Brühl e Aleksandr Sokurov.

Durante la cerimonia non sono mancati momenti deliziosi, come lo scambio affettuoso tra Spike Lee e Antonio Banderas, che si sono consegnati a vicenda la Stella della Mole, ognuno con un mezzo inchino divertito, tra risate del pubblico e applausi, e l’uscita autoironica di Dolph Lundgren, che ha rievocato la sua celebre battuta “Ti spiezzo in due”, provocando l’ilarità della platea.

All’esterno, l’atmosfera era pienamente festivaliera: la possibilità di ottenere biglietti gratuiti “last minute” nel caso si liberassero posti in sala ha richiamato una fila nutrita di spettatori, che sotto la pioggerellina hanno atteso pazientemente. Una volta completato l’ingresso degli ospiti, molti di loro hanno potuto accedere al Regio, godendosi anche un tratto della sfilata delle star.

Dopo le premiazioni, la serata è proseguita con l’anteprima della commedia fantasy “Eternity” del regista David Freyne, che ha inaugurato ufficialmente il programma del festival.

Giuliana Prestipino ilTorinese.it