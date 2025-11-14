Attualità

Bus si schianta su una fermata a Stoccolma: morti e feriti

Il mezzo ha travolto i passeggeri in attesa

di Dave Hill Cirio - 14 Novembre 2025

Il luogo dell'incidente a Stoccolma

Grave incidente a Stoccolma: un bus ha travolto una fermata nella zona centrale della città, causando diversi morti e numerose feriti.

Il bus si schianta sulla fermata: morti e feriti

Secondo quanto riferito da fonti della polizia e dai media locali, l’impatto è stato violento e ha coinvolto la struttura della fermata e i passeggeri presenti in quel momento.​

L’incidente, nell’area di Östermalm, un quartiere residenziale e commerciale di Stoccolma. Il bus, un doppio piano, ha travolto la pensilina della fermata intorno alle 15:24, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun. Le immagini diffuse dai media mostrano la struttura completamente distrutta e i soccorsi in corso, con ambulanze e mezzi di emergenza schierati sul posto.​

Le autorità svedesi hanno confermato che ci sono diversi morti e molte persone sono rimaste ferite. Il bilancio definitivo non è ancora stato comunicato, ma le fonti indicano che il numero delle vittime è alto: almeno cinque secondo le notizie di Reuters riportate dalla Cnn. Tra i feriti, anche persone in gravi condizioni, già tutte avviate al ricovero in ospedale.​

Stoccolma, in corso le indagini

Il conducente dell’autobus è stato arrestato e viene interrogato dalle forze dell’ordine. Al momento non sono stato rese note le cause dell’incidente, ma la polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità. Non ci sono segnalazioni di atti terroristici o di coinvolgimento di terzi, ma le autorità non escludono alcuna ipotesi.​

La zona dell’incidente è stata transennata e la circolazione è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. I testimoni raccontano scene di panico e confusione, con persone che hanno cercato di prestare soccorso ai feriti prima dell’arrivo dei soccorritori.​

Il sindaco di Stoccolma ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime e ha ringraziato il personale sanitario e di emergenza per l’intervento tempestivo.​

Al momento, le indagini proseguono per chiarire le cause e le circostanze dell’incidente.



