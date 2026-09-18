Training Camp di ANCI Lazio 2026

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La due giorni di confronto e dialogo tra Comuni e Regioni

di Askanews - 18 Settembre 2026

Sperlonga, 18 set. (askanews) – Nello splendido scenario di Sperlonga, in scena il Training Camp di ANCI Lazio. Al centro il dialogo, costruttivo, tra amministrazioni locali e Regioni, con l’obiettivo comune di trovare nuovi punti d’incontro per il bene della collettività e non solo. Trasformazione digitale, infrastrutture sociali ed una più completa collaborazione tra le istituzioni ad ogni livello: sono questi i temi chiavi del Training Camp 2026.

Le parole del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: “Un momento di confronto, di crescita, di condivisione anche di buone pratiche è sempre un momento significativo. Il Presidente della Regione è uno degli interlocutori principali, il principale dei nostri amministratori, quindi essere qui mi sembra non soltanto un dovere ma anche una buona prassi proprio per sottolineare ancora una volta l’attenzione che la Regione vuole dare ai comuni, ai piccoli comuni e ai territori che magari faticano di più”.

La kermesse ha aperto i lavori con la Conferenza dei Presidenti delle ANCI regionali, a seguire la sessione plenaria “Territori in transizione: innovare per competere” che ha esplorato le opportunità della trasformazione digitale per le amministrazioni locali.

L’intervento del Presidente di ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi: “L’agenda dei comuni è un’agenda importante, l’abbiamo vista col PNRR dove il comparto enti locali è stato quello che ha messo a terra nella maniera più efficace possibile quasi tutti i fondi del PNRR. Si apre una nuova stagione, quella della nuova programmazione europea dove gli enti di prossimità saranno fondamentali per scaricare le risorse ma soprattutto per creare i fabbisogni delle nuove esigenze dei cittadini”.

Al centro dell’attenzione anche l’Assemblea Regionale di ANCI Lazio, che ha posto il focus sul confronto interno tra comuni e istituzioni regionali del Lazio, per costruire un futuro fondato su prospettive comuni ed atti concreti che possano contribuire al benessere della comunità.