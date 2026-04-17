Esteri

Tregua di 10 giorni Israele-Libano: cosa prevede

Una finestra diplomatica importante ma estremamente fragile. I prossimi giorni saranno decisivi

di Angelo Vitale - 17 Aprile 2026

È entrata in vigore una tregua di 10 giorni tra Israele e Libano, un cessate il fuoco temporaneo che potrebbe rappresentare un primo passo verso una de-escalation in Medio Oriente. L’accordo, mediato dagli Stati Uniti, arriva dopo settimane di intensi combattimenti lungo il confine e si inserisce in un contesto geopolitico estremamente fragile.

Tregua Israele – Libano

La tregua prevede uno stop ai raid israeliani e una sospensione delle operazioni militari da entrambe le parti, con l’obiettivo di favorire l’avvio di negoziati diplomatici.

Tuttavia, la situazione resta complessa: Israele ha chiarito che manterrà una presenza militare nel sud del Libano durante il cessate il fuoco, creando una “zona di sicurezza” per proteggere il proprio territorio dagli attacchi di Hezbollah.

Dal lato libanese, la posizione è altrettanto delicata. Hezbollah ha dichiarato che rispetterà la tregua solo a condizione che Israele interrompa completamente le ostilità, inclusi attacchi mirati e incursioni. Questo elemento rappresenta uno dei principali nodi critici dell’accordo, che rischia di rimanere fragile e facilmente violabile.

Un accordo fragile

Un ruolo centrale nella mediazione è stato svolto dagli Stati Uniti, con il coinvolgimento diretto dell’amministrazione americana e pressioni internazionali per fermare l’escalation. La tregua è stata descritta come “un primo passo” verso un possibile accordo più ampio, che potrebbe includere anche il disarmo di Hezbollah e una stabilizzazione duratura del confine israelo-libanese.

Parallelamente, sono già iniziati contatti diplomatici per avviare negoziati diretti tra Israele e Libano, un evento raro che non si verificava da decenni. L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere un’intesa più ampia su sicurezza, confini e presenza di gruppi armati nella regione.

Gli scenari

Nonostante questi sviluppi, restano forti dubbi sulla tenuta della tregua. L’assenza di un accordo strutturale e le divergenze sulle condizioni di sicurezza potrebbero portare a nuove violazioni. Inoltre, il coinvolgimento di attori regionali come l’Iran complica ulteriormente il quadro.

La tregua tra Israele e Libano rappresenta una finestra diplomatica importante ma estremamente fragile. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se si tratta di un semplice stop temporaneo ai combattimenti o dell’inizio di un vero processo di pace.