Esteri

Ipotesi cessate il fuoco tra Israele e Libano, i negoziati Usa-Iran

di Paolo Diacono - 16 Aprile 2026

Si avvicina un cessate il fuoco tra Israele e il Libano e, con questo, si sarebbe a un punto decisivo per i negoziati relativi alla guerra tra Usa e Iran. La soluzione, forse, è a un passo. I negoziatori sono al lavoro. Tra le ipotesi di lavoro c’è, oltre all’estensione della tregua tra Washington e Teheran, pure un cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel frattempo non si muove una foglia nell’area dello stretto di Hormuz. Tutto resta fermo e bloccato. In attesa che qualcosa si muova nei negoziati che fervono in queste ore.

Vicino un cessate il fuoco tra Israele e il Libano

Lo riferisce Reuters. Il fronte aperto tra l’Idf ed Hezbollah è uno dei più caldi di tutto il conflitto. Arrivare a un cessate il fuoco tra Libano e Israele, adesso, potrebbe rappresentare un punto importante per comporre la guerra. L’ottimismo sembra crescere di ora in ora. La Casa Bianca stessa riferisce di nutrire forti speranze. Se, da un lato, la portavoce Leavitt ha smentito la richiesta ufficiale del rinnovo della tregua con l’Iran, dall’altra ha definito “produttivi e in corso” i negoziati che stanno proseguendo con la mediazione del Pakistan.

Le schermaglie continuano

Era stata proprio Hezbollah, questa notte, a riferire che un cessate il fuoco tra Israele e Libano potesse essere considerato “vicino”. Nell’area, però, gli attacchi sono continuati. La pace sul fronte è ritenuta essenziale per la buona riuscita dei negoziati. Come ha riferito, e confermato, il ministro degli esteri di Islamabad Hina Rabbani Khar.