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Trenitalia, circa 10 milioni di persone viaggeranno con il treno nel ponte del 2 giugno

di Italpress - 30 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Sono circa dieci milioni le persone che hanno scelto e sceglieranno il treno, mezzo green per eccellenza, per viaggiare durante il ponte del 2 giugno. Trenitalia (Gruppo FS) garantisce un’offerta variegata e all’insegna della sostenibilità. A trainare le prenotazioni dal 28 maggio al 3 giugno sono le destinazioni balneari della Riviera ligure, sia quella di Ponente sia quella di Levante, con le Cinque Terre, la Versilia e la Riviera romagnola. Forte anche l’interesse verso le mete dell’Adriatico, con le città di Lecce, Foggia, San Benedetto del Tronto e Termoli tra le più richieste. Completano il quadro delle mete più gettonate Trieste e Bolzano. Per soddisfare le esigenze di mobilità di questo periodo, Trenitalia ha previsto l’impiego di Frecciarossa in composizione doppia e posti aggiuntivi sui treni InterCity per rispondere all’aumento della domanda sulle principali direttrici di viaggio. Elementi centrali dell’offerta di questo ponte sono soluzioni di viaggio potenziate e treni Frecciarossa in doppia composizione, che consentono di incrementare in modo significativo la capacità dei convogli senza modificare l’orario di servizio. Fino al 2 giugno, i treni InterCity e InterCity Notte saranno interessati da una maggiore disponibilità di posti. Continua l’offerta EuroCity da e per la Svizzera, lungo gli assi del Gottardo e del Sempione, con collegamenti verso Zurigo, Basilea, Ginevra e Berna. Gli EuroNight, invece, collegano Roma, Firenze e Bologna con Austria e Germania, raggiungendo Vienna, Salisburgo e Monaco di Baviera.

Con circa 1.700 località raggiunte e la sua rete che attraversa tutte le regioni italiane, il Regionale è una soluzione ideale per visitare l’Italia. Permette di spostarsi facilmente tra città d’arte come Roma, Napoli e Firenze e di scoprire borghi, luoghi di montagna e località di mare. Si rafforza l’offerta verso località balneari come Civitavecchia, Cefalù, la costa ionica siciliana e la Riviera ligure, con treni diretti dal Piemonte verso Albenga, Savona, Imperia e Ventimiglia. Con l’offerta dei collegamenti per il ponte del 2 giugno, Trenitalia e il Gruppo FS Italiane confermano il proprio impegno nel garantire un sistema di mobilità integrato, sostenibile e capace di rispondere alle esigenze di cittadini e turisti in uno dei periodi dell’anno a più alta intensità di spostamenti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).