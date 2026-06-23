Esteri

Trump attacca ancora l’Italia e altri paesi Europei

di Redazione - 23 Giugno 2026

Donald Trump torna ad alzare i toni nei confronti degli alleati europei della Nato e attacca nuovamente Italia e Germania. L’accusa è quella di non aver garantito agli Stati Uniti il sostegno richiesto in diverse occasioni. Parlando con i giornalisti nello Studio Ovale, il presidente americano ha criticato apertamente il comportamento di alcuni partner dell’Alleanza Atlantica. Washington continua a sostenere gran parte dei costi della sicurezza mondiale, sostiene, senza ricevere un adeguato livello di collaborazione. “L’Italia si è comportata molto male, l’Italia si è comportata molto male. Anche la Germania”, ha dichiarato Trump.

Le accuse agli alleati europei

Nel suo intervento, il presidente statunitense ha quantificato in circa 600 miliardi di dollari l’anno la spesa sostenuta dagli Stati Uniti per la Nato e per la difesa degli alleati. Secondo l’inquilino della Casa Bianca, Washington continua a finanziare in misura predominante il sistema di sicurezza occidentale. In particolare per la protezione dei Paesi europei dalla minaccia rappresentata dalla Russia. La lamentela è quindi quella di una mancanza di reciprocità da parte di alcuni membri dell’Alleanza Atlantica. Il presidente ha infatti ribadito che, quando gli Stati Uniti chiedono collaborazione, diversi alleati risponderebbero negativamente. Una nuova accusa che riaccende il dibattito sui rapporti tra Washington e gli alleati europei.

Possibili ripercussioni diplomatiche dopo il nuovo attacco di Trump a Italia e Germania

Le parole del presidente americano potrebbero provocare nuove tensioni diplomatiche con Roma e Berlino. Al momento non sono arrivate risposte ufficiali da parte del governo italiano o delle autorità tedesche alle accuse formulate dalla Casa Bianca. Di certo però il clima non è dei migliori. Tanto più dopo l’ennesima uscita scomposta del presidente Usa contro Giorgia Meloni a G7 appena concluso. Resta inoltre da capire se le ultime dichiarazioni di Trump siano realemnte destinate ad alimentare ulteriormente il confronto sugli impegni finanziari dei Paesi membri della Nato. O se rientrino in una più ampia strategia di deligittimazione dei partner europei.