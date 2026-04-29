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Trump imbraccia il mitra: “No Mr. Nice Guy” contro l’Iran, cosa ne dicono negli Usa

Una "posa" che accelera la sua dottrina dura con il Paese attaccato. Almeno fino alle prossime 6/12 ore....

di Angelo Vitale - 29 Aprile 2026

(Fonte: Truth)

Donald Trump imbraccia il mitra torna a scuotere l’opinione pubblica globale con un’immagine destinata a diventare il manifesto della sua nuova linea in politica estera. Almeno, per le prossime 6/12 ore.

Donald armato di mitra

Lo scatto, che lo ritrae mentre imbraccia un fucile mitragliatore accompagnato dal claim “No Mr. Nice Guy” (Niente più “bravo ragazzo”), non è solo una provocazione estetica, ma un preciso messaggio bellico rivolto a Teheran.

L’arma e le minacce dirette

La foto di un Trump “ringiovanito” dai programmi grafici fa il giro dei principali network americani, l’immagine è stata diffusa per ribadire la dottrina della “massima pressione” contro l’Iran.

Il messaggio allegato alla foto è inequivocabile: “Se l’Iran farà un solo passo falso, risponderemo con una forza che il mondo non ha mai visto prima. Il tempo della diplomazia debole è finito”.

Perché Trump usa queste pose? Cosa ne dicono negli Usa

Negli Stati Uniti, la stampa si è immediatamente divisa sull’interpretazione di questa mossa da “duro”, immortalata nella foto di Trump che imbraccia il mitra.

Una strategia di marketing politico, per The Hill e Fox News. Molti analisti vedono in queste pose un tentativo di proiettare un’immagine di “forza pura” (strength) in contrapposizione a quella che Trump definisce la “debolezza” della passata amministrazione Biden.

L’obiettivo, rassicurare l’elettorato conservatore sulla protezione dei confini e degli interessi nazionali.

Deterrenza estrema, per il New York Post. Fonti vicine al comitato elettorale suggeriscono che queste immagini servano a ristabilire una “deterrenza psicologica”. L’idea è che i nemici degli Usa debbano percepire un leader imprevedibile e pronto all’uso della forza.

Critica della sinistra, secondo Msnbc e Cnn. Le testate liberal, in genere, bollano la mossa come “infantile” e “pericolosa incitazione alla violenza”, sottolineando come l’uso di armi pesanti in scatti ufficiali mini la dignità della carica presidenziale.

L’eco sui social e nei talk show è stata immediata. Ecco alcuni commenti significativi raccolti. Ben Shapiro, del The Daily Wire, pragmatico. “Trump – scrive – capisce che la politica estera è basata sulla percezione. Questa foto non riguarda il fucile, riguarda il dire all’Iran: ‘Non provateci'”.

Stephen Collinson, sulla Cnn, caustico. “Siamo oltre la consueta retorica – dice – . Questa è un’estetica da ‘uomo forte’ tipica di regimi che l’America ha storicamente contrastato. È una posa che parla alla pancia dei suoi sostenitori, ignorando le conseguenze diplomatiche”.

Le parole dei suoi sostenitori, dal Team Trump, via Truth Social

“Il presidente – si fa sapere – non ha paura di mostrare cosa serve per difendere l’America. ‘No Mr. Nice Guy’ significa che gli interessi americani vengono prima di tutto, con ogni mezzo necessario”.

Cosa accadrà ora?

L’uso di simbologie paramilitari segna un punto di non ritorno nella comunicazione elettorale del 2026. Mentre l’Iran ha già risposto definendo la foto “una messinscena ridicola”, l’elettorato americano sembra reagire con la consueta polarizzazione. Un atto di patriottismo per alcuni, una minaccia alla stabilità mondiale per altri.