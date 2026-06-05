Cronaca

Uccise il padre, Makka come Alex: assolta

La vicenda richiama quella lunghissima di un altro giovane piemontese

di Daniel Walker - 5 Giugno 2026

Uccise il padre violento: Makka Sulaev assolta per legittima difesa, la svolta a Torino.

Uccise il padre

Una sentenza storica. Oggi la Corte d’Assise d’Appello di Torino ha assolto Makka Sulaev, la giovane di vent’anni accusata dell’omicidio del padre, Akhmed Sulaev. I giudici hanno riconosciuto la legittima difesa, cancellando la condanna in primo grado a 9 anni e 4 mesi di reclusione che era stata inflitta alla ragazza per omicidio colposo.

I fatti risalgono al 1° marzo 2024 a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La tragedia, consumata al culmine dell’ennesima e feroce lite familiare. Il padre, descritto come un uomo estremamente violento, aggredì la madre di Makka. La giovane intervenne per difendere la donna e se stessa, colpendo l’uomo con due coltellate rivelatesi poi fatali.

Un capovolgimento: Makka assolta

Se in primo grado i magistrati avevano derubricato il reato non riconoscendo la piena scriminante della legittima difesa, l’appello odierno ha capovolto radicalmente lo scenario. E decretato che la ragazza aveva agito per salvare la propria vita e quella dei suoi familiari davanti a un pericolo imminente e non altrimenti evitabile.

Come Alex

Questo verdetto richiama inevitabilmente alla memoria collettiva il caso di Alex Pompa (che ha poi preso il cognome della madre, Cotoia). Un altro giovane torinese che nel 2020 uccise il padre violento con 34 coltellate per salvare la madre dall’ennesima aggressione. Poi, venendo definitivamente assolto nei successivi gradi di giudizio per legittima difesa putativa.

La sentenza odierna su Makka Sulaev riapre in Italia il dibattito giuridico e sociale sulla tutela delle vittime di violenza domestica e sui limiti della difesa personale all’interno delle mura di casa. E conferma una tendenza della giurisprudenza a valutare con estrema attenzione il gravissimo contesto psicologico e fisico in cui si trovano a operare i figli delle vittime di abusi.