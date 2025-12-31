Editoriale

Un anno che passerà alla storia, dal ritorno di Trump a Leone XIV

di Adolfo Spezzaferro - 31 Dicembre 2025

Questo 2025 che si chiude oggi è un anno che passerà alla storia. È stato l’anno del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e di un mondo dove il diritto internazionale ha ceduto il passo alla legge del più forte una volta per tutte. Con la stessa geopolitica ridotta a rapporti di forza nel segno della dottrina Monroe rivisitata da Trump.

È stato anche l’anno della morte di Francesco e dell’elezione di Leone XIV, il primo Papa americano della storia. Un Pontefice che fa molti più fatti e meno “scena” del suo predecessore, nel solco della tradizione non rivisitata, per l’appunto. È stato un anno di guerre, antiche e nuove, e di un po’ di pace – il cessate il fuoco a Gaza. Mentre tutti aspettiamo la pace in Ucraina, l’anno si chiude con una Unione europea sempre più ai margini, incapace di porsi come terza via tra Usa e Cina.

Per di più, l’Ue a guida von der Leyen sta ostacolando il piano Trump-Putin per porre fine alla guerra. Auspichiamo quindi che il 2026 sarà l’anno del rinnovamento della Ue, troppo lontana dai suoi cittadini. L’Europa vuole la pace, i leader Ue ne tengano conto.