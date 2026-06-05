Italpress Notizie Energia

Urso “Soddisfatto dal ddl sul nucleare, con mix energetico più autonomia”

di Italpress - 5 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Le eccellenze italiane chiedono sostegno al governo sul costo dell’energia, “ed è quello che abbiamo fatto con il dl Bollette che è un provvedimento innovativo per ridurre l’impatto sui costi dell’energia su famiglie e imprese, dovuto anche al fenomeno distorsivo degli Ets così come configurato in sede europea. E’ ciò che abbiamo fatto durante questi mesi in cui è perdurata una nuova guerra sul fronte meridionale, ed è ciò che intendiamo fare con quanto la presidente del Consiglio è riuscita ad ottenere dalla Commissione europea”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Premio Made in Italy Sostenibile.

“Si, sono assolutamente” soddisfatto del percorso del ddl sul nucleare in ambito parlamentare. “Noi abbiamo chiuso le centrali nucleari, gli altri le hanno fatte, penso a Francia, Gran Bretagna, Spagna e tanti altri Paesi europei – prosegue -, e oggi noi compriamo energia nucleare da loro, talvolta prodotta a pochi chilometri dai nostri confini. Con questo provvedimento l’Italia torna ad essere una nazione che crede nella scienza, nella tecnologia e nella ragione di chi dice che è necessario il mix energetico sostenibile sul piano ambientale con più rinnovabili. Un mix energetico al fine di garantire al nostro Paese una autonomia energetica”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).