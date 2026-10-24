Cronaca

Accoltellato e ucciso al parco a Torino: caccia al killer

L’aggressione si è verificata nel pomeriggio di ieri, le indagini dei poliziotti

di Martino Tursi - 24 Ottobre 2026

Accoltellato e ucciso in un parco a Torino: caccia aperta all’assassino. L’aggressione si è verificata nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30. La vittima è un ragazzo di appena vent’anni che è stato trovato in gravissime condizioni accanto a un monopattino. I fatti al Parco Dora, nel centro del capoluogo piemontese. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti del posto. Che hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato subito soccorso e portato in ospedale. Ma le sue condizioni sono apparse fin da subito compromesse.

Accoltellato e ucciso a Torino: caccia al killer

Alcune testimonianze riferiscono che il giovane sarebbe stato avvicinato e colpito da un uomo il cui volto, e il cui nome, per ora rimangono un mistero. Subito dopo l’aggressione, si sarebbe letteralmente volatilizzato. Lasciando a terra la sua vittima, con un profondo squarcio all’addome. Con ogni probabilità, l’arma del delitto è una lama. L’aggressore, quindi, ha accoltellato e ucciso il 20enne e poi si è dato alla fuga: la polizia di Torino è sulle sue tracce.

L’indagine degli agenti

Sul caso del 20enne accoltellato e ucciso al parco a Torino indagano gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Torino. Nessuna pista è tralasciata ma, stando a quanto riportano i media locali, la pista privilegiata sarebbe quella di una sorta di regolamento dei conti nell’ambito dello spaccio di droga di piccolo cabotaggio. Tuttavia rimane il più stretto riserbo sull’indagine. Mentre prosegue, senza sosta, la caccia all’assassino del Parco Dora.

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