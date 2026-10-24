Cronaca

Movimento 17 Ottobre, fermato l’ideatore della pagina Instagram: ecco chi è VIDEO

Ricercatore per l'Ispi, collaboratore freelance del Fatto Quotidiano. Si indaga per istigazione a delinquere aggravata

di Lino Sasso - 24 Ottobre 2026

La polizia ha individuato e fermato il presunto ideatore della pagina Instagram del Movimento 17 Ottobre. Secondo quanto reso noto dal Tg1, un trentenne, italiano di seconda generazione, formalmente residente in provincia di Brescia. Il giovane è stato però individuato a casa di un’amica a Milano. Ed è stato portato in Questura per essere interrogato dagli investigatori. Nel frattempo, sono in corso perquisizioni nell’abitazione situata alla periferia del capoluogo lombardo dove è stato trovato.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire il suo ruolo nella gestione della pagina Instagram del Movimento 17 ottobre, diventata uno dei principali strumenti di comunicazione dell’organizzazione. Al momento non sono stati resi noti eventuali provvedimenti nei suoi confronti né le ipotesi di reato alla base degli accertamenti. Resta inoltre da chiarire se il giovane abbia agito autonomamente oppure insieme ad altre persone.

Perquisizioni a Milano

Gli sviluppi investigativi arrivano con il Movimento 17 ottobre al centro dell’attenzione per le modalità con cui ha organizzato le mobilitazioni annunciate per sabato. Attraverso i propri canali social, il Movimento aveva comunicato l’annullamento dei concentramenti inizialmente previsti, annunciando una nuova strategia per le manifestazioni. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, alle 14.30, indicati tre diversi punti di ritrovo in ciascuna città, alle 15.30 la destinazione finale dei cortei. L’individuazione del presunto responsabile della pagina Instagram, ora, un passaggio importante per ricostruire la struttura organizzativa del Movimento 17 ottobre e le modalità di diffusione degli appelli alle proteste. Con l’attenzione ora concentrata sull’interrogatorio del trentenne e sull’esito delle perquisizioni in corso a Milano. Saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire il suo effettivo coinvolgimento nella gestione del movimento e l’eventuale rilevanza penale delle condotte esaminate.

Chi è

Il presunto ideatore e gestore della pagina Instagram del Movimento 17 Ottobre è Siher Youssef, trentenne cittadino italiano di origini marocchine, formalmente residente nel Bresciano, tra Mazzano e Gavardo.

Giornalista freelance con all’attivo collaborazioni con testate nazionali (tra cui Il Fatto Quotidiano), politologo con un dottorato di ricerca in geopolitica e attivista nelle mobilitazioni pro-Palestina. Rintracciato nella mattinata di sabato dalla polizia nell’abitazione di un’amica alla periferia di Milano e condotto in Questura per essere interrogato.

Al momento risulterebbe indagato per istigazione a delinquere aggravata per i disordini di piazza avvenuti durante lo scorso weekend. Gli accertamenti della Digos mirano a chiarire il suo ruolo nella creazione e diffusione dei contenuti dell’account social. Un account divenuto virale e centrale nel rilancio degli appelli alla mobilitazione.

Contestualmente, gli investigatori hanno eseguito perquisizioni domiciliari sia nell’appartamento milanese dell’amica sia nella casa di famiglia in provincia di Brescia, sequestrando materiale informativo ritenuto di interesse per le indagini.

Il video

Qui sopra un video in cui si presenta tre anni fa ad un canale Youtube.

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