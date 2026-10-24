Cronaca

Muore a Napoli investito da uno scooter e da un furgone

Impossibili i primi soccorsi per l'arrivo del secondo mezzo che ha nuovamente travolto la vittima

di Giorgio Brescia - 24 Ottobre 2026

Un uomo è morto a Napoli dopo essere stato travolto da uno scooter mentre attraversava la strada nella zona del Ponte della Sanità. Mentre alcuni passanti si stavano avvicinando per rendersi conto di cosa fosse successo è stato investito anche da un furgoncino in arrivo. Entrambi i conducenti dei mezzi non si sono fermati ed ora vengono ricercati dalla Polizia municipale di Napoli. La vittima è un cittadino srilankese

Tragedia sul Ponte della Sanità a Napoli: un pedone muore investito da uno scooter e da un furgone.

La tragedia di Napoli

Un tragico incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi sul Ponte della Sanità intitolato a Maddalena Cerasuolo nel capoluogo campano. La vittima è un cittadino di origini srilankese, travolto fatalmente da due veicoli in successione mentre attraversava la carreggiata.

La sequenza del duplice impatto e i soccorsi ostacolati

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle agenzie di stampa e dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, la dinamica dei fatti ha visto un drammatico susseguirsi di eventi.

Il primo investimento, ad opera di uno scooter. L’uomo stava attraversando la strada quando è stato violentemente impattato da uno scooter in transito, finendo sbalzato sull’asfalto.

L’investimento del furgone, di seguito. Mentre alcuni passanti si stavano tempestivamente avvicinando per prestare i primi soccorsi, un furgone in arrivo lo ha travolto una seconda volta.

La fuga dei conducenti e la caccia ai pirati della strada

Entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente non si sono fermati a prestare soccorso, allontanandosi rapidamente dal luogo del sinistro.

La Polizia Municipale di Napoli e i carabinieri hanno recintato l’area ed avviato una caccia all’uomo per rintracciare i due pirati della strada.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private installate lungo la viabilità del Ponte della Sanità. Serve identificare le targhe e i modelli dello scooter e del furgoncino responsabili del duplice investimento.

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