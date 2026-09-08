Italpress Notizie Spettacoli

Vannacci il più citato su radio e tv negli ultimi 7 giorni

di Italpress - 8 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Roberto Vannacci è il personaggio più citato negli ultimi 7 giorni sulle radio e tv italiane: il leader di Futuro Nazionale, fresco reduce dal Forum Ambrosetti di Cernobbio dove ha partecipato con un intervento dai toni fortemente demagogici, è stato nominato 1.300 volte, una trentina in più rispetto a Giorgia Meloni (1.266), il cui governo nei primi giorni di settembre è diventato il più longevo nella storia della Repubblica Italiana. Il dato emerge dal monitoraggio svolto da Mediamonitor.it su tecnologia brevettata da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato; Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative ai personaggi più nominati dalle principali emittenti televisive e radiofoniche, nazionali e locali, nel periodo compreso fra lunedì 31 agosto e domenica 6 settembre.

Al terzo posto con 725 citazioni Lorena Isceri, ennesima vittima di femminicidio uccisa dal suo ex, Federico Vella, dopo essere stata rapita e rinchiusa nel bagagliaio dell’auto. La vicenda ha profondamente colpito l’opinione pubblica, come testimonia anche l’ottava posizione di Vella (530 menzioni).

Ai piedi del podio l’analisi di Mediamonitor.it colloca Kimi Antonelli (645), che ha trionfato al Gran Premio di Monza dopo essere partito dal 19mo posto per una penalità; il pilota della Mercedes precede Donald Trump (636), che ha sorpreso tutti abbandonando l’iconico ciuffo biondo a favore di un nuovo look castano, Sergio Mattarella (607) il quale, nel messaggio di saluto al Forum di Cernobbio, ha definito l’Unione Europea “modello virtuoso cui ispirare le relazioni internazionali”, e Alessandro Di Battista (540), il cui rientro in Italia da L’Avana, inizialmente previsto per sabato scorso, è slittato a causa di un peggioramento delle condizioni di salute in seguito al quale l’ex deputato M5S è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

In coda alla top ten, alle spalle di Federico Vella, troviamo infine al nono posto George Clooney (500 menzioni), premiato con il Leone d’oro alla carriera durante la cerimonia di apertura dell’83esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ed Elly Schlein (499), che ha dichiarato che il centrosinistra si farà trovare pronto al voto in qualsiasi momento si voterà.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).