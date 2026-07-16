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Vasco Rossi cittadino onorario di Rimini ma c’è chi dice no!

di Gianluca Pascutti - 16 Luglio 2026

La cittadinanza onoraria di Rimini a Vasco Rossi è oggi al centro del dibattito politico in città. Al momento il rocker non è ancora cittadino onorario di Rimini, perché la proposta è ferma in consiglio comunale e il voto decisivo è atteso in giornata. L’iniziativa nasce dall’ex vicesindaca Gloria Lisi, che ha chiesto di conferire l’onorificenza a Vasco per il suo legame con Rimini. Negli ultimi anni il cantante ha scelto la città come base per le prove generali dei tour, con date zero e soggiorni prolungati che hanno portato migliaia di fan sul territorio.

Maggioranza favorevole, ma senza unanimità

La maggioranza che sostiene l’amministrazione comunale guarda con favore alla cittadinanza onoraria a Vasco Rossi. All’interno però è emersa la richiesta di arrivare a una decisione il più possibile condivisa, puntando a una unanimità che al momento non c’è. La Lega ha espresso una posizione nettamente contraria. Secondo il partito, la cittadinanza onoraria rischia di essere percepita come una semplice operazione di marketing, non abbastanza motivata da elementi storici o civici. Questa spaccatura rende il voto particolarmente delicato, perché potrebbe trasformare un atto simbolico in un terreno di scontro politico.

Il rapporto speciale tra Vasco e Rimini

La proposta nasce dal rapporto ormai consolidato tra Vasco Rossi e la città. Il cantante ha dichiarato più volte che a Rimini si sente a casa e che qui ritrova un’aria simile a quella di Zocca, il paese dove è cresciuto. Le prove dei tour svolte a Rimini nel 2023 e nel 2026 hanno portato grande visibilità alla città. Hotel pieni, servizi dedicati ai fan, attenzione mediatica nazionale, elementi che hanno rafforzato l’idea di un legame stabile tra il rocker e il territorio.

Vasco diventerà cittadino onorario di Rimini?

Il risultato dipenderà dall’equilibrio tra la volontà di riconoscere il rapporto speciale con la città e le perplessità politiche espresse da parte dell’opposizione. Solo dopo il voto si potrà dire se Rimini avrà ufficialmente tra i suoi cittadini onorari Vasco Rossi, uno dei simboli più riconoscibili della musica italiana.

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