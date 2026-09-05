Venezia, a sorpresa gli Oasis arrivano prima: è bagno di folla

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I fratelli Gallagher erano attesi in serata sul red carpet

di Askanews - 5 Settembre 2026

Venezia, 5 set. (askanews) –

Sono arrivati a sorpresa al Lido nel primo pomeriggio per la gioia dei fan che li attendevano, come era stato annunciato, solo questa sera sul red carpet prima della presentazione del docufilm che racconta la loro reunion, “Oasis: Don’t Look Back In Anger”, presentato in anteprima mondiale Fuori Concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Invece i fratelli Liam e Noel Gallagher si sono concessi ai fan che li hanno presi d’assalto per foto e autografi: un vero e proprio bagno di folla per le superstar di questa edizione, anche se non si sono presentati in conferenza stamp. E cresce l’attesa per la loro sfilata sul tappeto rosso.