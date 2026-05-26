Politica

Venezia resta al centrodestra. Venturini batte Martella al primo turno

di Redazione - 26 Maggio 2026

Simone Venturini è il nuovo sindaco di Venezia, la città più importante tra quelle al voto in questa tornata amministrativa. Il candidato del centrodestra conquista il Comune al primo turno con il 51,03% delle preferenze e 56.344 voti, superando nettamente Andrea Martella, candidato del centrosinistra, fermo al 39,21% con 43.294 voti. Più distaccato Michele Boldrini, che ottiene il 3,44% e 3.795 voti. Il risultato rappresenta uno dei dati politici più significativi delle elezioni comunali 2026 e ribalta molti pronostici della vigilia, che indicavano Martella favorito nella corsa a Ca’ Farsetti. Venturini, ex assessore al Turismo e al Lavoro della giunta Brugnaro, riesce invece a imporsi già al primo turno, consolidando il peso del centrodestra nella città lagunare.

Chi sono Venturini e Martella

Classe 1988, veneziano di Marghera, Simone Venturini è entrato per la prima volta in Consiglio comunale nel 2010 con l’Udc, per poi proseguire il suo percorso politico come civico. Anche in questa tornata elettorale ha mantenuto una forte identità civica, sostenuta però dall’intera coalizione di centrodestra. Dall’altra parte Andrea Martella, 58 anni, senatore del Partito Democratico, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria e oggi segretario regionale veneto del Pd, guidava un “campo larghissimo” formato da Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva, Psi, +Europa, Radicali e Rifondazione Comunista. Nonostante l’ampia coalizione, il centrosinistra si è fermato sotto il 40%, mentre il Pd ha ottenuto il 24,46%. A fare la differenza è stata soprattutto la forza della lista personale del nuovo sindaco. “Venturini sindaco” ha infatti superato il 30% dei voti.

Venturini è il nuovo sindaco di Venezia

Lo stesso Venturini, dopo la vittoria, ha ricordato di aver previsto il risultato già durante la campagna elettorale: “Avevamo una lista estremamente forte e una proposta pragmatica. Puntavamo al 30% con la lista e alla vittoria al primo turno”. Tra i primi a congratularsi con il neo sindaco c’è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che lo ha chiamato al telefono subito dopo lo scrutinio. Nel suo primo intervento da sindaco, Venturini ha dedicato il successo “a tutti i veneziani” e ha ricordato gli anni difficili vissuti dalla città, dall’acqua alta al Covid fino alla crisi economica e all’inflazione. Andrea Martella ha invece riconosciuto la sconfitta sottolineando di aver creduto “fino in fondo” nella possibilità di cambiamento dopo undici anni di amministrazione Brugnaro, definendo comunque la sfida “molto difficile”.