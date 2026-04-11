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Vespe di terra: pericolo reale, comportamento e interventi sicuri

L’aggressività delle vespe di terra è una risposta istintiva alla minaccia.

di Gianluca Pascutti - 11 Aprile 2026

Le vespe di terra sono tra gli insetti che più spesso generano timore nei giardini e nelle aree verdi domestiche. La loro presenza non è di per sé un problema, ma la vicinanza a un nido attivo può trasformarsi in una situazione potenzialmente rischiosa. Comprendere come vivono, dove nidificano e perché diventano aggressive permette di prevenire incidenti e intervenire con lucidità.

Perché le vespe di terra possono essere pericolose

Le vespe di terra non sono aggressive per natura, la loro reattività aumenta solo quando percepiscono una minaccia diretta al nido. In quel momento la difesa diventa immediata e coordinata, perché l’intera colonia risponde ai segnali di allarme. Il vero pericolo non è la singola puntura, ma la possibilità di essere colpiti più volte da più individui. È un’aggressività difensiva, non gratuita, e si manifesta soprattutto quando il nido viene disturbato da vicino, anche involontariamente.

Dove costruiscono i nidi

I nidi vengono solitamente realizzati in luoghi asciutti, riparati e poco frequentati. Le vespe sfruttano cavità naturali o spazi già esistenti, come vecchie tane di roditori, fessure nel terreno, zone sotto siepi, pavimentazioni o muretti. L’ingresso è spesso un piccolo foro quasi invisibile, attorno al quale si nota un traffico costante di insetti. La struttura interna è composta da materiale cartaceo ottenuto masticando fibre vegetali, un vero e proprio alveare sotterraneo.

Quando sono più attive

Il loro ciclo segue un andamento stagionale preciso. In primavera le regine fondano nuovi nidi, in estate la colonia cresce rapidamente e raggiunge il massimo numero di individui, mentre tra fine estate e autunno le vespe diventano più sensibili ai disturbi perché il nido è al suo apice. Con l’arrivo dell’inverno la colonia si estingue e sopravvivono solo le nuove regine. Le ore più attive sono quelle calde e luminose, mentre al tramonto le vespe rallentano e rientrano nel nido.

Perché diventano aggressive

L’aggressività delle vespe di terra è una risposta istintiva alla minaccia. Vibrazioni del terreno, movimenti bruschi, ostacoli improvvisi nelle loro traiettorie o tentativi di chiudere l’ingresso del nido vengono interpretati come un attacco. In questi casi reagiscono rapidamente e in gruppo. Lontano dal nido, invece, sono molto meno reattive e raramente pungono senza motivo.

Come comportarsi in presenza di un nido

La regola fondamentale è mantenere la calma e la distanza. Avvicinarsi troppo al nido, anche senza accorgersene, può provocare una reazione immediata. È importante evitare lavori di giardinaggio nella zona, allontanare bambini e animali e non compiere movimenti bruschi se una vespa vola nelle vicinanze. Restare fermi per qualche secondo e poi allontanarsi lentamente è sempre la scelta più sicura. È altrettanto essenziale non tentare di tappare l’ingresso del nido o colpirlo, queste azioni scatenano la difesa della colonia.

Come intervenire sui nidi in modo sicuro

L’intervento più sicuro è sempre quello professionale, soprattutto quando il nido si trova vicino a zone di passaggio o in punti difficili da raggiungere. I tecnici operano al tramonto, quando tutte le vespe sono rientrate e l’attività è minima. L’intervento autonomo è possibile solo in casi molto specifici, quando il nido è piccolo, isolato e facilmente accessibile. Anche in quel caso è necessario agire al tramonto, utilizzare prodotti specifici e indossare protezioni complete. Resta comunque una pratica sconsigliata a chi non ha esperienza, perché il rischio di punture multiple è elevato.

Prevenzione e gestione dell’ambiente

Ridurre la presenza delle vespe non significa eliminarle, ma rendere l’area meno interessante per la nidificazione. Mantenere il giardino curato, evitare accumuli di cibo e rifiuti e sigillare cavità o fessure nel terreno aiuta a prevenire nuovi insediamenti. Alcune piante aromatiche come menta, lavanda e calendula possono contribuire a scoraggiare la loro presenza nelle zone più frequentate.