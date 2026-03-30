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Max Verstappen pensa al ritiro perché questa F1 non lo rappresenta più

Il quattro volte campione del mondo mette in discussione il proprio futuro: tra regolamenti che snaturano la guida, auto che non premiano più il talento e un calendario senza respiro

di Gianluca Pascutti - 30 Marzo 2026

Max Verstappen ha acceso un dibattito che la Formula 1 non può ignorare. Le sue parole, dure e lucidissime, raccontano un malessere che va oltre i risultati e tocca l’essenza stessa del correre. Il quattro volte campione del mondo sta davvero valutando il ritiro perché questa F1 non gli somiglia più. E, diciamolo, anche a noi piaceva di più quella in cui il talento del pilota contava davvero.

Un campione che non si diverte più

Verstappen lo ha ripetuto più volte, non è una questione di vittorie o sconfitte, ma di sensazioni. Non prova più piacere nel guidare auto che non permettono di spingere, che richiedono più gestione che istinto, più calcolo che coraggio. Il suo messaggio è chiaro, se non mi diverto, non ha senso continuare.

Il nodo regolamenti 2026

La nuova generazione di monoposto è il vero punto di frizione. Max le percepisce come macchine ibride estreme, dove il sorpasso dipende dalla batteria più che dal piede destro. Una F1 che premia la strategia energetica più del talento puro. Per un pilota cresciuto nel culto della velocità “vera”, è un tradimento dell’identità dello sport.

Un calendario che logora

A tutto questo si aggiunge un calendario infinito, che supera le 20 gare e lascia pochissimo spazio alla vita privata. Verstappen lo dice senza filtri, vuole più tempo per sé, per la famiglia, per una vita che non sia solo paddock e voli intercontinentali.

Un futuro da decidere

Non c’è una data, non c’è una scadenza. C’è però un dubbio che pesa, vale ancora la pena restare in un mondo che non riconosce più? La sua riflessione è aperta, sincera, e mette la F1 davanti a una domanda scomoda, quanto talento rischiamo di perdere se continuiamo su questa strada?

Il possibile ritiro di Verstappen non è un capriccio, ma un segnale. Un campione che non si diverte più è un campanello d’allarme per tutto il sistema. E forse, nel suo malessere, c’è anche un po’ della nostra nostalgia, quella per una Formula 1 dove il pilota faceva davvero la differenza.