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Passera scopaiola, il fantasma dei cespugli che annuncia l’arrivo della primavera

La passera scopaiola annuncia con il suo cinguettio l'arrivo della bella stagione.

di Gianluca Pascutti - 27 Marzo 2026

La passera scopaiola (Prunella modularis) è uno di quegli uccelli che sfuggono allo sguardo anche quando sono a pochi metri da noi. Vive a bassa quota, si muove rasoterra, parla poco e si mostra ancora meno. Eppure, per chi osserva con attenzione, è uno dei segnali più affidabili del risveglio naturale, quando ricomincia a cantare, l’inverno ha i giorni contati.

Un’identità discreta

A prima vista sembra un passero qualunque. In realtà non lo è affatto. Il becco sottile la tradisce, non è granivora per vocazione, ma un’inseguitrice di piccoli insetti. Il piumaggio è un equilibrio di grigi freddi e bruni striati, perfetto per scomparire tra rovi, siepi e sottobosco. È un uccello che vive di margini, margini di bosco, margini di giardino, margini di attenzione.

Dove vive davvero in Italia

La distribuzione italiana della passera scopaiola è più articolata di quanto sembri. La specie è presente tutto l’anno, ma con densità molto diverse a seconda dei territori. Nelle Alpi e Prealpi trova l’habitat più favorevole, siepi, arbusteti, boschi di conifere e radure fresche ospitano popolazioni tra le più stabili del Paese. Nell’Appennino settentrionale e centrale è diffusa ma più frammentata, legata soprattutto ai versanti freschi e alle zone dove la vegetazione rimane intricata e continua. In Pianura Padana e nelle aree collinari del Centro‑Nord la sua presenza aumenta soprattutto in inverno, quando arrivano individui provenienti dal Nord Europa. Nel Sud Italia e nelle isole la specie diventa più rara, spesso confinata alle zone montane o ai parchi con vegetazione particolarmente fitta. In generale più si sale di quota, più aumentano le probabilità di incontrarla, soprattutto nei paesaggi dove siepi e sottobosco non sono stati cancellati.

Il periodo migliore per vederla

La passera scopaiola è attiva tutto l’anno, ma la sua presenza non è omogenea. Il momento in cui diventa davvero percepibile, soprattutto all’orecchio, coincide con il passaggio tra fine febbraio e aprile. È in queste settimane che i maschi riprendono a cantare con insistenza, marcando il territorio dopo i mesi più silenziosi dell’inverno. Anche le coppie, o i piccoli gruppi che caratterizzano il suo complesso sistema riproduttivo, iniziano a muoversi con maggiore sicurezza allo scoperto, mentre la competizione territoriale la spinge a uscire dai cespugli dove di solito rimane nascosta.

Per chi osserva gli uccelli, questo significa una cosa molto semplice, la primavera precoce è la finestra migliore per incontrarla. Le giornate fredde ma luminose di marzo offrono le condizioni ideali per individuarla mentre si sposta rapida tra un arbusto e l’altro, spesso a pochi centimetri dal suolo.

Un comportamento che sorprende gli etologi

Dietro l’apparenza modesta si nasconde uno dei sistemi riproduttivi più studiati d’Europa. La passera scopaiola non segue un modello unico, può essere monogama, poliginica, poliandrica o addirittura vivere in gruppi complessi con più maschi e una sola femmina. Prima dell’accoppiamento, il maschio effettua il caratteristico “cloaca-pecking”, un comportamento che ha attirato l’attenzione degli etologi per la sua funzione di “pulizia” competitiva. È un piccolo uccello, ma con una vita sociale sorprendentemente sofisticata.

Perché merita attenzione

In un’epoca in cui molte specie comuni stanno declinando, la passera scopaiola resta un indicatore importante della qualità degli ambienti semi-naturali. Dove sopravvive, significa che siepi, margini e sottobosco non sono stati completamente cancellati. È un uccello che chiede poco, un po’ di disordine vegetale, qualche rovo, una siepe lasciata crescere. In cambio offre un canto sottile che, ogni anno, segna il ritorno della primavera.