Esteri

11 settembre 2001, le foto dell’attacco alle Torri Gemelle di New York

di Francesca Petrosillo - 10 Settembre 2026

11 settembre

L’11 settembre 2001 è rimasto impresso nella storia come uno dei giorni più drammatici degli Stati Uniti e del mondo intero. Quella mattina quattro aerei di linea sono stati dirottati da terroristi di al-Qaeda. Due velivoli si sono schiantati contro le Torri Gemelle del World Trade Center di New York, provocandone il crollo. Un terzo aereo ha colpito il Pentagono, in Virginia, mentre il quarto, il volo United Airlines 93, è precipitato in Pennsylvania dopo la reazione dei passeggeri.

Gli attentati hanno provocato la morte di quasi 3mila persone, oltre a migliaia di feriti. Le immagini delle Torri avvolte dal fumo, del loro crollo e delle strade di Manhattan ricoperte di polvere hanno fatto il giro del mondo. La tragedia ha segnato profondamente la politica internazionale e ha dato inizio a una nuova fase nella lotta al terrorismo.

A distanza di 25 anni, l’11 settembre continua a essere ricordato attraverso cerimonie e commemorazioni. A New York, il luogo in cui sorgevano le Torri Gemelle è diventato uno dei principali simboli della memoria delle vittime. Un giorno che ha cambiato per sempre la storia contemporanea.