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Violenza sessuale e stalking, arrestato Matteo Bonacina

L'arciere paralimpico finisce ai domiciliari è accusato di stalking, molestie e abusi. La Fitarco: "Già era stato radiato"

di Pietro Pertosa -

È stato arrestato l’atleta paralimpico Matteo Bonacina, per lui c’è l’accusa di violenza sessuale e stalking. Bonacina, 42 anni, si trova adesso al regime degli arresti domiciliari. A seguito di un’ordinanza di custodia cautelare che è stata emessa a suo carico dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma. L’arciere risulta indagato per atti persecutori, abuso psicologico, molestie e violenze sessuali commessi ai danni delle atlete della Nazionale Paralimpica di Tiro con l’Arco.

Violenze sessuali e stalking: arrestato Matteo Bonacina

L’inchiesta copre il periodo che va dal 2019 al 2024. Cinque anni in cui Matteo Bonacina, stando alle accuse, avrebbe “pesantemente molestato cinque atlete e un’allenatrice”. Tra gli episodi finiti al centro dell’indagine c’è la richiesta, pressante, rivolta a una compagna di squadra di indossare un perizoma rosso in vista delle Paralimpiadi tenutesi a Parigi nel 2024. Perché indossare quell’intimo, secondo lui, avrebbe “portato fortuna”. Poi c’è l’episodio di una presunta aggressione sessuale in albergo ai danni di un’altra atleta azzurra.

“Già è stato radiato dalla Federazione”

La Fitarco, la Federazione italiana del tiro con l’arco, aveva già provveduto a radiare dai suoi ranghi Matteo Bonacina. Sarebbe stata proprio la Federazione, stando a quanto riporta Italpress, a sollevare il caso che ha portato al provvedimento nei confronti dell’atleta, sospeso prima nel maggio del 2025 e poi radiato un mese dopo. Contro questa decisione lo stesso Bonacina aveva proposto appello al Collegio di garanzia dello Sport. La vicenda adesso si fa (ancora) più seria. E stando a quanto trapela dalle indagini ci sarebbero stati episodi di molestie anche ai danni di atlete minorenni che potrebbero ulteriormente aggravare la situazione per l’arciere azzurro.

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