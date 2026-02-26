Scioperi, parte oggi il lungo weekend dei trasporti

Attualità

Incrociano le braccia i dipendenti Ita e Easyjet: chiedono il rinnovo del contratto

di Maria Graziosi - 26 Febbraio 2026

Comincia oggi il (lungo, anzi lunghissimo) weekend di scioperi nell’ambito del trasporto. Per ventiquattro ore, a partire da oggi, incroceranno le braccia il personale di Ita Airways e quello di Easyjet. Previsti presidi dalle ore dieci e fino alle 16 in alcuni dei maggiori aeroporti italiani, da Roma Fiumicino a Napoli e Milano Linate. L’agitazione è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporto sereo e Anpac. Che, in una nota, hanno ribadito le ragioni dello sciopero: “Le lavoratrici e i lavoratori di Ita Airways hanno il diritto al rinnovo del contratto collettivo di lavoro, scaduto a dicembre 2024. È indispensabile un confronto serio, centrato sulla negoziazione e stipula dei diversi livelli dei contratti”.

Weekend di scioperi, le ragioni dei sindacati

E ancora: “In questi anni in cui l’azienda è cresciuta, il traffico negli aeroporti italiani ha superato i livelli pre covid mentre l’inflazione ha pesantemente eroso i salari, è necessario che al personale di Ita Airways si rinnovi il contratto di lavoro con concreti riconoscimenti in coerenza con le richieste presenti in piattaforma”. Le organizzazioni aggiungono: “Siamo disponibili al confronto ma chiediamo ad Ita Airways e a Easyjet atti concreti e tempi certi”. Ecco, a proposito di Easyjet: “Un giusto riconoscimento è doveroso anche per tutti i piloti e assistenti di volo della compagnia Easyjet, i quali, a causa dello stallo nel rinnovo del contratto collettivo, scaduto a settembre dello scorso anno, e del progressivo peggioramento delle relazioni industriali ormai ai minimi storici, non hanno ancora potuto beneficiare del legittimo diritto a veder rinnovato il loro contratto e continuano a dover subire le numerose fragilità operative e organizzative causate da una programmazione inadeguata”.