Attualità

WhatsApp rivoluziona la chat, arrivano gli username

di Gianluca Pascutti - 30 Giugno 2026

WhatsApp sta introducendo gli username, segnando una svolta nella gestione dell’identità digitale dentro l’app. Per la prima volta la chat non ruoterà più solo attorno al numero di telefono. L’obiettivo è rendere più sicuro e flessibile il modo in cui ci si contatta, ridurre l’esposizione del numero nelle nuove conversazioni. avvicinare WhatsApp alla logica di altre piattaforme social, dove l’handle è centrale e

Come funziona la prenotazione degli username

La novità parte dalla possibilità di prenotare il proprio nome utente. Ogni account potrà scegliere uno username unico, collegato al profilo WhatsApp. La scelta avviene dalle impostazioni dell’app, nella sezione dedicata all’account e al profilo. Il nome utente diventa un identificativo stabile, pensato per essere ricordato e condiviso. Sono previsti limiti tecnici per evitare abusi e nomi fuorvianti. La struttura è simile a quella già vista su altre piattaforme digitali.

Cosa cambia per privacy e sicurezza

Il punto chiave riguarda la visibilità del numero di telefono. Nelle nuove chat, l’interlocutore potrà vedere lo username, non necessariamente il numero. Questo riduce la circolazione del dato più sensibile. Il numero resta comunque legato all’account e ai contatti già esistenti. La gestione delle conversazioni diventa più personalizzata. Si potrà decidere con maggiore precisione cosa condividere e con chi. La novità si inserisce in un percorso più ampio di rafforzamento della privacy. WhatsApp punta a mantenere la crittografia end to end, aggiungendo livelli di controllo sull’identità visibile.

Impatti su lavoro, community e vita quotidiana

Gli username aprono scenari interessanti per lavoro, eventi e community. Sarà più semplice gestire contatti temporanei senza consegnare il numero personale. Organizzatori, professionisti e amministratori di gruppi potranno usare uno username dedicato. Questo aiuta a separare vita privata e attività pubbliche. Anche le realtà locali e i piccoli business potranno sfruttare la funzione. Uno username riconoscibile diventa un punto di contatto immediato e meno invasivo.

La scelta di WhatsApp si inserisce nella strategia complessiva di Meta. Username coerenti tra app diverse rendono più lineare la presenza online. L’identità digitale si sposta dal numero di telefono a un handle unico. Per gli utenti è un cambio di abitudini, ma anche un’opportunità di controllo. Nei prossimi mesi il roll out proseguirà in modo graduale. La funzione è destinata a diventare uno dei pilastri della nuova WhatsApp.