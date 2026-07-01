Cronaca

Trieste, il pastore evangelico diventa passeur

Pastore evangelista arrestato a Trieste, le accuse che hanno portato al fermo del predicatore passeur

di Gianluca Pascutti - 1 Luglio 2026

A Trieste un pastore evangelico, di origine kazaka e residente in Germania, è finito al centro di un’inchiesta sul traffico di migranti lungo la rotta balcanica. L’uomo è stato arrestato a Malchina, nell’area di Trieste, mentre guidava un furgone con a bordo un gruppo di persone entrate irregolarmente in Italia. Il caso ha subito acceso i riflettori sul confine orientale e sulle nuove facce dei passeur.

Chi è il pastore arrestato vicino a Trieste

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti di Trieste, il protagonista della vicenda è un predicatore evangelico che si muoveva tra Germania e Italia. Non risulta inserito nelle comunità religiose locali del Friuli Venezia Giulia. Il suo profilo è quello di un pastore itinerante, abituato a spostarsi tra diversi Paesi europei. Proprio questa mobilità lo avrebbe reso utile alla rete che organizza i viaggi dei migranti verso il Nord Europa.

Il blitz sulla rotta balcanica

L’arresto è avvenuto durante un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. Il furgone è stato fermato a Malchina, in un tratto ormai noto per i passaggi dei migranti provenienti dalla rotta balcanica. All’interno del mezzo sono stati trovati diversi cittadini stranieri trasportati in modo illecito. Per il pastore è scattato l’arresto con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

La versione del pastore e i dubbi degli inquirenti

La difesa sostiene che il pastore avrebbe risposto a un annuncio online per guadagnare qualcosa durante le vacanze. Secondo questa versione, non avrebbe compreso la reale natura dell’attività. Gli investigatori però guardano con molta cautela a questa spiegazione. Il contesto operativo, la presenza di altri arresti in zona Trieste e la struttura del traffico fanno pensare a un sistema organizzato. Non a una semplice improvvisazione.

Una rete di passeur sulla frontiera del Friuli Venezia Giulia

Nella stessa settimana, lungo il confine del Friuli Venezia Giulia, sono stati registrati più arresti per traffico di migranti. Tra i fermati compaiono anche cittadini ucraini e un tassista polacco. Il quadro che emerge è quello di una rete di passeur internazionale.

Cosa resta ancora da chiarire

Non sono stati diffusi i dettagli sulla comunità religiosa di riferimento del pastore. Non è chiaro se abbia precedenti o collegamenti diretti con altri gruppi criminali. L’indagine è ancora in fase preliminare. Sarà il processo a definire il suo reale ruolo nella catena dei passeur. Di certo, il caso mostra come il traffico di migranti sappia cambiare volto. E usare profili insospettabili per aggirare controlli e confini.