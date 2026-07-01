I Jethro Tull festeggiano i 50 anni dell’album “M.U.”

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Ian Anderson: suona come avrebbe sempre dovuto

di Askanews - 1 Luglio 2026

Milano, 1 lug. (askanews) – La leggendaria band prog rock britannica Jethro Tull ha rivoluzionato la musica introducendo il flauto traverso come strumento solista nel rock, creando una sonorità unica che ha fuso il blues con il folk britannico e la musica classica.

“Il nostro primo album greatest hits compie 50 anni. -Racconta Ian Anderson che nel 1967 ha fondato la band. -Per celebrare l’occasione, abbiamo lavorato con Miles Showell agli Abbey Road Studios e faremo uscire il 31 luglio una nuova versione di “M.U. – The Best of Jethro Tull” che suona a metà velocità rispetto all’originale, suona come avrebbe sempre dovuto.

L’album include la traccia mai rilasciata ufficialmente “Rainbow Blues”.