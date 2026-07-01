Francia-Svezia 3-0, l’esultanza dei tifosi nel New Jersey

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Mbappé trascina i blues agli ottavi

di Askanews - 1 Luglio 2026

East Rutheford (New Jersey), 1 lug. (askanews) – Dopo il 3-0 alla Svezia, la Francia vola agli ottavi del Mondiale 2026. Al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, i tifosi dei Bleus festeggiano la doppietta di Mbappé e il gol di Barcola. Prossima sfida: il Paraguay, che ha eliminato a sorpresa la Germania.

“Grandissimo, la Francia sarà campione del mondo. Davvero una super partita stasera. Anche un grande omaggio a Didier Deschamps, alla mamma di Didier Deschamps. Una partita magnifica”.

“Tutti i gol, i gol, i gol. Mbappé, semplicemente magnifico in tutte le partite, ci regala grandi gol. Ora aspettiamo un gol di Olise, si è visto che ne aveva voglia e adesso aspettiamo quello”.

“Ma il calcio comincia sempre sullo 0-0, possono esserci grandi sorprese. I nostri amici tedeschi, purtroppo, sono tornati a casa, quindi nulla è già fatto. Però spero che arrivino fino in fondo. In ogni caso giocano benissimo a calcio, ed è fantastico. C’è una bella atmosfera negli stadi, ci sono tanti tifosi blu, ed è bello”.

“Ogni volta che noi avevamo un giocatore, sembrava che la Francia ne avesse quattro, ed era dura. Però penso che la difesa nel complesso, e il portiere, abbiano fatto una grande partita. Non è bastato”.