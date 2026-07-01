Tecnologia

Milano: nasce Be Closer, nuovo gruppo della comunicazione italiana

di Redazione - 1 Luglio 2026

(LaPresse) Tre realtà storiche della comunicazione italiana si sono unite sotto un unico brand: si chiama Be Closer e ha chiuso il 2025 con oltre 122 milioni di euro di ricavi e circa 400 dipendenti. Next14, Different e Uniting hanno dato vita al nuovo gruppo indipendente con il supporto di un investimento da 20 milioni di euro del fondo di private equity QuattroR, con l’obiettivo di raddoppiare il business nei prossimi tre anni. “Be Closer vuole essere qualcosa di profondamente nuovo. Crediamo che il mercato stia cambiando molto rapidamente e che i nostri clienti abbiano bisogno di qualcuno che sia più vicino a loro. Il nostro piano triennale prevede un raddoppio della nostra dimensione, ma crediamo soprattutto di poter interpretare al meglio l’esigenza di cambiamento che i nostri clienti ci trasmettono”.

A dirlo è Marco Ferrari, Group CEO di Be Closer, a margine della presentazione del nuovo brand. “Il nostro nuovo modello organizzativo prevede, sopra alle nostre boutique specializzate, un layer strategico orizzontale che ci permetterà, attraverso una full stack tecnologica, di aggredire il mercato in modo nuovo – ha spiegato Alessandro Talenti, General Manager –. Sarà molto importante l’intelligenza artificiale: uno dei nostri comitati primari sarà l’AI Impact Committee. L’obiettivo per il 2026 è che il 70% della nostra popolazione aziendale usi quotidianamente un profilo AI”. “Oggi avere l’intero range di servizi della comunicazione all’interno di una stessa struttura, con un unico coordinamento, è un sogno che si realizza. Non sarà facile, perché la trasformazione tecnologica ci obbligherà a cambiare continuamente, ma siamo pronti ad affrontare questa sfida con umiltà”, ha concluso Davide Arduini, Chief Market Officer.