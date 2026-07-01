Attualità

Scopre flirt madre fidanzata e le chiede 50mila euro

Un anno fa il diciottenne sarebbe già riuscito a estorcere alla vittima una prima somma pari a 7mila euro

di Dave Hill Cirio - 1 Luglio 2026

Venezia, diciottenne arrestato per estorsione ai danni della madre della fidanzata di cui aveva scoperto un flirt.

L’estorsione ai danni della suocera

I carabinieri hanno arrestato un giovane di 18 anni, residente nel Veneto orientale, con l’accusa di tentata estorsione ai danni della madre della sua fidanzata. Al giovane, applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe richiesto alla donna la somma di 50mila euro in cambio del silenzio su una sua presunta relazione extraconiugale.

La scoperta del flirt della madre della fidanzata e il doppio ricatto

La vicenda, riportata dalle principali testate locali, si è sviluppata in due momenti distinti. Un anno fa il diciottenne sarebbe già riuscito a estorcere alla vittima una prima somma pari a 7mila euro. Il fatto, dopo aver appreso del flirt della madre della fidanzata.

A seguito della seconda richiesta di denaro, decisamente più esorbitante, la donna ha sporto denuncia alle forze dell’ordine. La Procura ha quindi predisposto un servizio di osservazione per monitorare lo scambio di denaro. I militari, appostati nei pressi del luogo stabilito per la consegna, sono intervenuti bloccando il giovane subito dopo aver ricevuto la busta.

Le indagini sul possibile coinvolgimento della figlia

Gli accertamenti investigativi proseguono ora per chiarire la posizione della figlia della vittima, legata sentimentalmente all’arrestato. I militari stanno verificando se la ragazza abbia collaborato al ricatto. Ciò, eventualmente fornendo al fidanzato notizie, immagini o altro relativi all’infedeltà della madre.