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Widow’s Bay: una storia incredibile dietro il successo

Un trionfo clamoroso che ha spinto la piattaforma a confermare ufficialmente la produzione della seconda stagione

di Daniel Walker - 24 Settembre 2026

Widow’s Bay: il viaggio lungo 18 anni della serie che ha conquistato la Tv e dominato gli Emmy. La storia dietro la produzione della serie horror-comedy prodotta da Apple TV+ che sta dominando la stagione televisiva, sembra essa stessa la trama di un film sul riscatto e la tenacia creativa.

Una sceneggiatura vecchia di 18 anni

Il pilot originale fu scritto 18 anni fa dalla sceneggiatrice e showrunner Katie Dippold. All’epoca, la bozza nacque come uno spec script con l’obiettivo primario di farsi notare ed entrare nel team degli autori di Parks and Recreation.

Rimasta per quasi due decenni in un cassetto, la sceneggiatura è stata recentemente rispolverata, perfezionata insieme al regista Hiro Murai e trasformata in uno degli show cult del 2026.

La celebrazione social della Writers Guild Foundation

A suggellare simbolicamente questo percorso lungo diciotto anni è stato un post su Instagram pubblicato dalla Writers Guild Foundation. L’organizzazione non profit — accreditata per la conservazione e promozione del patrimonio della sceneggiatura americana — ha celebrato l’ingresso ufficiale del copione originale nei propri archivi.

Nello scatto condiviso online viene mostrata la prima pagina del pilot d’epoca firmata da Katie Dippold. E’ accompagnata da un pensiero della creatrice che riassume il senso di un’attesa lunghissima. «Ci sono voluti 18 anni – dice – perché vedesse la luce. Ora sono semplicemente sollevata che non sia successo un solo giorno prima».

La trama e il tono: horror, burocrazia e leggende locali

La serie unisce l’atmosfera inquietante del folk-horror con il cinismo tagliente di una comicità legata agli ambienti di lavoro.

La trama

La vicenda, ambientata in un’isola remota del New England, un luogo suggestivo ma isolato, segnato in passato da oscure maledizioni e sparizioni misteriose.

Il protagonista e la sfida

Il sindaco dell’isola, interpretato da Matthew Rhys, cerca disperatamente di rilanciare il turismo e l’economia locale, minimizzando ed ignorando sistematicamente gli eventi soprannaturali e le leggende metropolitane che ricominciano a manifestarsi nell’area.

L’elemento comico-grottesco

Al suo fianco, un micro-universo di burocrati, abitanti stravaganti e assistenti surreali — tra cui spicca la figura di Patricia, interpretata da Kate O’Flynn —, costretti a gestire emergenze mostruose con la stessa ordinarietà con cui si affronterebbe una delibera comunale o una protesta sul traffico.

Un trionfo di pubblico e il record storico agli Emmy

Debuttata su Apple TV+ il 29 aprile, la serie ha registrato una crescita esponenziale grazie al passaparola degli spettatori e agli apprezzamenti della critica.

L’apice del successo, alla 78esima edizione dei Primetime Emmy Awards, dove Widow’s Bay ha scritto una pagina di storia del piccolo schermo aggiudicandosi un record assoluto di 14 statuette. Inclusi i premi per la Miglior Serie Comica, la Miglior Regia, la Miglior Sceneggiatura a Katie Dippold e il riconoscimento al Miglior Attore Non Protagonista a Stephen Root.

Un trionfo clamoroso che ha spinto la piattaforma a confermare ufficialmente la produzione della seconda stagione.