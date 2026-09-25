Cultura & Spettacolo

“Orizzonti Condivisi – Ambasciatori di Pace”: al via la seconda edizione del premio che valorizza chi costruisce ponti tra culture e comunità

di Redazione - 25 Settembre 2026

Costruire ponti dove esistono distanze, creare occasioni di incontro dove prevalgono le divisioni, trasformare il dialogo e la solidarietà in azioni concrete. È da questi valori che prende vita la seconda edizione del Premio “Orizzonti Condivisi – Ambasciatori di Pace”, promosso da Confimprese Italia e dall’Associazione UGEF – Unione Giornalisti Europei per un’Europa Federale.

La nascita del Premio

Il Premio nasce per dare voce e riconoscimento a personalità, istituzioni, enti e organizzazioni che, attraverso il proprio impegno professionale, sociale e civile, contribuiscono alla costruzione di una società fondata sul rispetto, sulla cooperazione e sulla comprensione reciproca.

È in questa prospettiva che nasce il titolo di “Orizzonti Condivisi – Ambasciatori di Pace” perchéattribuito a chi, nel proprio ambito di attività, ha saputo favorire il dialogo, creare occasioni di incontro e collaborazione e contribuire concretamente alla diffusione di una cultura del rispetto e della dignità della persona.

Dal 1996 ad oggi, il mondo imprenditoriale ha attraversato trasformazioni profonde. L’evoluzione dei mercati, l’innovazione tecnologica, le crisi economiche e le nuove sfide della sostenibilità hanno richiesto alle imprese una straordinaria capacità di adattamento.

La dedica al Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele

In questo scenario, Confimprese Italia celebra nel 2026 il suo trentesimo anniversario, proprio al Teatro Comunale di Fiuggi, nel luogo in cui l’Associazione è stata fondata. Un ritorno alle origini che unisce memoria e futuro, rinnovando l’impegno a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano.

Un traguardo che rappresenta anche un’occasione per rendere omaggio alle donne e agli uomini che, attraverso il proprio impegno quotidiano, contribuiscono alla crescita economica e sociale del nostro Paese.

La seconda edizione avrà un significato particolarmente sentito e sarà dedicata alla memoria del Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Presidente d’Onore di Confimprese Italia, recentemente scomparso.

Un omaggio alla sua figura e, soprattutto, alla visione che ha accompagnato il suo impegno nel corso degli anni: la convinzione che la cultura rappresenti uno degli strumenti più importanti per favorire la crescita delle persone, il confronto e la costruzione di relazioni tra comunità e popoli.

Ad individuare i destinatari del riconoscimento è stata una giuria composta da esponenti provenienti dal mondo istituzionale, giornalistico, accademico, imprenditoriale e civile.

I premiati

I premiati di venerdì 25 settembre: Gianni Riotta, giornalista, scrittore, conduttore televisivo e professore; Civita Di Russo, avvocata penalista, vice capo di gabinetto del Presidente della Regione Lazio e scrittrice Manuela Villa, cantante, attrice e scrittrice. Valeria Valente, senatrice della Repubblica e avvocata; Antonio Fischetto, ricercatore e inventore.

I premiati di sabato 26 settembre: Chiara Amirante, fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti e scrittrice; prof. Alessandro Olivi, neurochirurgo e professore; Maura Caprioli, magistrata e consigliera della Corte Suprema di Cassazione. Nicolò Marcello D’Angelo, prefetto e già vice capo della Polizia di Stato; Donatella Possemato, titolare e direttrice della Casa di Cura Santa Famiglia di Roma; on. Mario Pepe, presidente della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP); Gianluca Paladini, imprenditore televisivo.

Un premio speciale sarà conferito all’on. Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il significato del riconoscimento

Il presidente di Confimprese Italia, Guido D’Amico e Manuela Biancospino, direttrice del Premio, hanno affermato che “Orizzonti Condivisi – Ambasciatori di Pace” vuole essere un riconoscimento a chi dimostra, attraverso il proprio percorso, che la pace viene intesa come una responsabilità collettiva, da coltivare ogni giorno attraverso l’inclusione, la tutela dei diritti, la solidarietà, l’educazione alla cittadinanza e il confronto tra culture, esperienze e comunità diverse.

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