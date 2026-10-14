Cultura & Spettacolo

Sky, la saga fantasy di Francesca D’Angelo

di Angelina De Santis - 14 Ottobre 2026

Che cosa accadrebbe se la Morte scomparisse e nessuno potesse più morire? È la domanda da cui nasce “Sky”, la saga fantasy d’esordio della giornalista Francesca D’Angelo, il cui primo volume arriverà in libreria il 6 novembre, pubblicato da InfugaEdizioni del gruppo Denigris Editore. Scritto nell’arco di nove anni, il romanzo realizza un sogno coltivato dall’autrice fin dall’infanzia. Alle atmosfere dei grandi classici fantasy affianca il tentativo di sovvertire alcuni paradigmi del genere, a partire dalla figura del prescelto. La storia comincia in una notte di tempesta, quando la Morte appare nel cielo delle Tre Terre, urla di dolore e svanisce.

Da quel momento l’esistenza diventa eterna, ma anche la vecchiaia e le malattie non hanno più fine. L’immortalità assume così i contorni di una condanna. Mentre la Guardia dell’Equilibrio, detentrice del potere, presenta l’accaduto come un gesto di pietà del destino dopo anni di guerre, Skarlett si prepara a scoprire una verità più complessa. È una “Figlia maledetta”, l’unica capace di evocare la Morte e uccidere: per il mago Sil e l’ex Capitano rinnegato Abel rappresenta la Nuova Alba che i ribelli aspettano e la Guardia teme. Tra avventura, mistero e una grande storia d’amore, il percorso della protagonista intreccia la ricerca dell’identità con il significato della vita. «Per capire chi è davvero dovrà scoprire per cosa si vive», spiega Francesca. Classe 1980, lombarda di nascita e romana d’adozione, l’autrice scrive da oltre vent’anni per la stampa nazionale, occupandosi soprattutto di spettacolo.

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