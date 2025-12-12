Torino

World press photo, ultimi giorni a Torino

di Redazione - 12 Dicembre 2025

Pochi giorni alla chiusura di World Press Photo 2025 a Torino. Fuori dall’Accademia Albertina, in via Accademia Albertina 6, iniziano a formarsi code: la mostra di fotogiornalismo è aperta fino a domenica 14 dicembre e questi sono gli ultimi giorni per visitarla.

La68a edizione del concorso è un racconto potente e reale del presente. Un viaggio critico nell’attualità, attraverso 144 immagini selezionate, realizzate da fotografi provenienti da oltre 30 paesi, che con il loro lavoro raccontano il mondo, tra crisi climatica, conflitti, e la forza dello spirito umano.

L’esposizione, a cura di Cime, ambassador Italia della World Press Photo Foundation di Amsterdam, a Torino per il nono anno consecutivo, ha confermato un’affluenza elevata anche tra il pubblico giovane, confermandosi come punto di riferimento per chi cerca uno sguardo critico sull’oggi.

Nei suoi ultimi giorni di apertura, la mostra è visitabile sino a venerdì dalle 10 alle 20, e sabato e domenica dalle 10 alle 21.

Biglietto online: https://shorturl.at/Zfggx (disponibili anche con Carte Cultura).

Sito: www.worldpressphototorino.it

Mail: info@worldpressphototorino.it