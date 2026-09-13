Yemen: i ribelli Houthi diffondono immagini della loro offensiva

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Almeno 76mila persone in fuga dai combattimenti nel Paese da luglio

di Askanews - 13 Settembre 2026

Roma, 13 set. (askanews) – I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, hanno condiviso le immagini di quella che definiscono la loro offensiva militare su più fronti, mentre affrontano le forze governative sostenute dall’Arabia Saudita.

La tensione nella regione è altissima e sta provocando gravi conseguenze anche a livello umanitario. Le forze governative yemenite hanno affermato di aver colpito i combattenti nella strategica città di Mokha, sul Mar Rosso, “di aver distrutto veicoli e armi e ucciso membri della milizia terroristica”.

I combattimenti, che vanno avanti da luglio, secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) hanno già provocato lo sfollamento di almeno 76mila persone in Yemen: il numero è quadruplicato nell’ultima settimana a causa dell’intensificarsi degli scontri tra le forze governative e i ribelli sostenuti dall’Iran, ha sottolineato l’agenzia delle Nazioni Unite.