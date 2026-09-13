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F1: Oggi la gara a Madrid. Orario e dove vederla

Nonostante la pole del pilota McLaren, Antonelli resta il favorito per la vittoria. Poco più indietro le Ferrari proveranno a inserirsi nella battaglia per il podio

di Lino Sasso - 13 Settembre 2026

Il Madring non poteva presentarsi meglio. Il nuovo circuito di Madrid regala una qualifica spettacolare, decisa sul filo dei millesimi e soltanto all’ultimo tentativo. A conquistare la pole position è Lando Norris, capace di precedere Kimi Antonelli per appena 11 millesimi al termine di un giro praticamente perfetto. Il pilota della McLaren firma così la 19esima pole position della carriera in F1, ma soprattutto partirà davanti a tutti nel gara di oggi del Gp di Spagna. Per ottenere il primo posto in griglia deve però spingersi al limite, perché Antonelli ancora una volta dimostra di essere velocissimo. Il leader del Mondiale porta la sua monoposto in prima fila su un circuito che, almeno sulla carta, non sembrava particolarmente adatto alle caratteristiche della Merceddes.

Gli altri big in griglia

Alle loro spalle c’è un Max Verstappen arrembante. L’olandese porta la Red Bull al terzo posto, a 140 millesimi da Norris, mettendo insieme una sessione tutta talento e coraggio tra i muri ravvicinati del Madring, dove ogni errore rischia di costare carissimo. La reazione attesa della Ferrari, invece, resta incompleta. Lewis Hamilton chiude quarto, dopo una giornata complicata dall’incidente in curva 22 che lo aveva costretto a saltare quasi metà della terza sessione di prove libere. Il britannico aveva fatto sognare il box di Maranello segnando il miglior tempo dopo il primo giro lanciato della Q3. Poi non ha trovato il miglioramento necessario nell’ultimo tentativo. Subito dietro c’è Charles Leclerc, quinto ad appena sei millesimi dal compagno di squadra. Poi George Russell, soltanto sesto e staccato di oltre tre decimi dalla pole.

Orario e dove vedere la gara del Gp di Spagna di F1 oggi

La gara si annuncia così apertissima. Norris partirà davanti a tutti, ma avrà Antonelli al suo fianco e Verstappen immediatamente alle spalle. Poco più indietro le Ferrari proveranno a inserirsi nella battaglia. Il posizionamento in griglia non è dei migliori, ma almeno il podio è un obiettivo che non si può non inseguire. Soprattutto dopo il disastroso weekend di Monza, chiuso con il ritiro di Leclerc per incidente e il sesto posto di Hamilton. Il favorito per la vittoria resta comunque Antonelli che non vede l’ora di portare a casa un altro trofeo.

L gara del Gp di Spagna sarà trasmessa in diretta da Madrid alle 15 su Sky Sport F1 e in chiaro, ma in differita, su TV8 alle 18. In streaming saranno fruibili agli stessi orari in diretta su Sky Go e Now e in differita su Tv8.it.

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