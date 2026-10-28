Economia

Zangrillo: “Legge di Bilancio difficile”

di Redazione - 28 Ottobre 2026

(LaPresse)- “Avremo una Manovra di bilancio difficile, ci stiamo lavorando anche in queste anche in queste ore”. Lo dice il ministro Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo a margine dell’Assemblea di Confartigianato, oggi a Roma. “Oggi sarà un Consiglio dei ministri dove probabilmente avremo una visione più più completa – afferma Zangrillo – certamente i focus sono due di questa Manovra: da un lato aiutare le fasce di popolazione che sono in una situazione di difficoltà, e creare le condizioni affinché il sistema impresa possa avere fiducia nel futuro”. Per quanto riguarda le misure legate al ministero della Pubblica amministrazione, Zangrillo rileva che si sta “lavorando per cercare di rendere sempre più veloce, sempre più rapido, il processo di semplificazione amministrativa e quindi avere la possibilità di proseguire in quel percorso che abbiamo chiamato ‘Facciamo semplice l’Italia’, che ci mette insieme al sistema impresa per decidere quali sono le norme da modificare, quali sono le norme da da semplificare, proprio per fare in modo che la burocrazia diventi un elemento di vantaggio e non un intralcio all’attività di impresa“.