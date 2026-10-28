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Polemica i Friuli-Venezia Giulia, 87mila euro per 8 Post Social di Taylor Mega

L'accordo per la promozione del territorio ha sollevato un acceso dibattito sia tra i cittadini sia all'interno delle istituzioni

di Marzio Amoroso - 28 Ottobre 2026

@ANSAfoto

La promozione turistica del Friuli-Venezia Giulia finisce al centro del dibattito a causa di un investimento economico destinato al mondo dei social media. PromoTurismoFVG ha infatti scelto la nota influencer Taylor Mega per rilanciare l’immagine della regione sui canali digitali. L’ente regionale punta forte sulla visibilità della modella, originaria della provincia di Udine, per attrarre un pubblico giovane e connesso. L’operazione prevede la realizzazione di otto contenuti digitali, suddivisi tra post tradizionali, brevi video reel e storie su Instagram. Il pacchetto completo costa precisamente 87.600 euro totali, cifra che comprende gli oneri di legge e la copertura di ogni spesa di produzione. L’assegnazione delle attività è avvenuta tramite la formula dell’affidamento diretto alla società Taylor Srl, l’azienda che gestisce in esclusiva i diritti d’immagine della showgirl.

Le motivazioni strategiche della Regione

L’obiettivo principale dell’ente di promozione turistica consiste nel raggiungere una platea nuova e differenziata. Il profilo dell’influencer friulana vanta oltre due milioni e mezzo di follower attivi sulla piattaforma Instagram. Questa vasta platea rappresenta un bacino d’utenza strategico per raccontare le bellezze paesaggistiche e le eccellenze enogastronomiche locali. Scegliere un volto noto del territorio consente di unire il legame di appartenenza geografica alla forza mediatica di una figura molto seguita. Tuttavia, l’iter amministrativo legato alla stipula del contratto necessita ancora degli ultimi passaggi formali per considerarsi concluso. Gli uffici regionali stanno completando le verifiche burocratiche di rito prima dell’avvio effettivo delle registrazioni.

Costi e polemiche sull’influencer marketing

L’entità dell’investimento ha sollevato un acceso dibattito sia tra i cittadini sia all’interno delle istituzioni locali. La spesa media stimata per ciascun singolo contenuto pubblicato supera i dieci mila euro. Numerosi osservatori contestano l’opportunità di impiegare rilevanti fondi pubblici per campagne pubblicitarie sul web di questo tipo. Ulteriori perplessità riguardano l’effettiva adeguatezza dello stile dell’influencer rispetto al tono istituzionale tradizionalmente utilizzato dalla regione. L’iniziativa riapre quindi il dibattito sulla reale efficacia dell’influencer marketing per la valorizzazione del patrimonio pubblico turistico.

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