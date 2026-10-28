Una nuova era per Las Vegas, l’hotel Fontainebleau va oltre il casinò

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Il resort punta su wellness, spettacolo e ritmi rallentati

di Askanews - 28 Ottobre 2026

Las Vegas, 28 ott. (askanews) – La Strip di Las Vegas, la strada centrale della “Sin City” (Città del peccato) simbolo del divertimento senza limiti, da qualche tempo offre qualcosa di diverso. Fontainebleau Las Vegas si distingue nell’ospitalità della città per aver costruito la propria identità non solo sul casinò, ma su un’esperienza integrata di design, benessere, gastronomia e intrattenimento. Aperto nel dicembre 2023, il resort offre 3.644 camere e suite, un casinò di circa 13.900 mq e 51.000 mq di spazi per meeting e convention.

La sua peculiarità è l’equilibrio tra energia e rallentamento. Accanto al gaming e alla vita notturna, la Lapis Spa propone saune, vasche fredde, sale a infrarossi e aree di relax: un’offerta wellness che a Las Vegas, spesso dominata da spettacolo e adrenalina, rappresenta una pausa insolitamente raffinata. L’offerta culinaria è altrettanto centrale, con oltre 20 ristoranti e 12 bar, che vanno dallo steakhouse Don’s Prime al ricercato La Fontaine, fino a locali informali e rooftop.

Infine, il BleauLive Theater, con circa 3.800 posti, integra concerti e spettacoli direttamente nel resort. Il Fontainebleau Las Vegas è in sé una novità dopo un lungo percorso di costruzione. Sorge all’estremità nord della Strip, vicino al Las Vegas Convention Center, e si presenta come un resort verticale di 67 piani. È un progetto da 3,7 miliardi di dollari, nato come prima proprietà gemella del Fontainebleau Miami Beach, storico resort aperto nel 1954.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio e immagini askanews