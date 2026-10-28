Esteri

Gravissimo incedente ferroviario in Spagna, almeno 39 le vittime

Scontro drammatico tra due treni ad alta velocità sul tratto Madrid Siviglia nella provincia di Toledo

di Gianluca Pascutti - 28 Ottobre 2026

Due treni ad alta velocità sono rimasti coinvolti in uno spaventoso incidente. Lo scontro ha provocato il deragliamento di diversi vagoni e il blocco completo dei collegamenti ferroviari verso il sud del Paese.

La dinamica dell’incidente ferroviario in Castiglia

L’impatto si è verificato nella provincia di Toledo lungo una tratta fondamentale della rete ferroviaria. Un convoglio della compagnia Renfe partito in mattinata da Madrid e diretto a Siviglia si è scontrato con un treno privato Iryo che viaggiava nel senso opposto. Secondo le prime ricostruzioni certe il primo mezzo si era arrestato per un improvviso problema tecnico. L’arrivo del secondo treno ha provocato un impatto violentissimo tra le vetture. Alcune carrozze sono letteralmente precipitate da un terrapieno adiacente ai binari.

Soccorsi in corso e bilancio dei feriti

I soccorritori sono giunti immediatamente sul luogo del disastro per prestare i primi aiuti. La macchina dei soccorsi ha inviato elicotteri e numerose ambulanze per trasferire d’urgenza i passeggeri negli ospedali più vicini. Il bilancio provvisorio parla di numerosi feriti in condizioni critiche e almeno 39 vittime. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno ancora lavorando tra le lamiere contorte per mettere in sicurezza l’intera area. Le operazioni di recupero si preannunciano particolarmente lunghe e delicate.

Caos trasporti e linea ferroviaria sospesa

Le autorità hanno disposto la sospensione totale del traffico ferroviario tra la capitale e la regione dell’Andalusia. La circolazione ad alta velocità rimane completamente bloccata per consentire i rilievi tecnici e la messa in sicurezza dei binari. Migliaia di viaggiatori stanno subendo pesanti disagi nelle stazioni di mezza Spagna. Squadre specializzate sono già al lavoro per valutare i danni strutturali e pianificare i futuri interventi di ripristino della linea.

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