Esteri

In Turchia un violento tornado ha colpito un cantiere edile provocando 4 vittime

Un rapido contrasto termico ha generato le condizioni ideali per la formazione del tornado, confermando la crescente frequenza di tali fenomeni estremi lungo il bacino del Mediterraneo

di Marzio Amoroso - 28 Ottobre 2026

Un tornado si è abbattuto sulla Turchia meridionale. Il vortice d’aria ha colpito con inaudita violenza la provincia di Antalya, concentrando la sua furia distruttiva su un cantiere edile nella zona di Kepez. Il bilancio accertato delle vittime parla di quattro operai deceduti e di un lavoratore ferito, travolti dalla furia implacabile del vento.

La dinamica dell’incidente e i danni al cantiere

Le testimonianze e i rilievi tecnici descrivono una scena di estrema devastazione. La forza del tornado ha sollevato da terra due container prefabbricati adibiti ad alloggio temporaneo per le maestranze. Le strutture sono state letteralmente sventrate e scagliate a distanza, scagliando all’esterno le persone che cercavano riparo all’interno. Parallelamente, le raffiche estreme hanno causato il crollo istantaneo di un’imponente gru a torre, finita rovinosamente sulle strutture sottostanti del cantiere. Le autorità locali e le forze di soccorso sono intervenute immediatamente sul posto. Le operazioni d’emergenza hanno permesso di recuperare i corpi delle vittime e di prestare i primi soccorsi al ferito che è stato trasportato d’urgenza presso la struttura ospedaliera più vicina. I medici stanno monitorando le sue condizioni cliniche.

Un fenomeno circoscritto ma di straordinaria violenza

Le autorità provinciali hanno confermato che il passaggio del vortice è stato caratterizzato da una violenza estrema e localizzata. Il maltempo si è concentrato quasi esclusivamente sul perimetro dell’area di lavoro. Questa particolare dinamica ha risparmiato i complessi residenziali limitrofi, dove non si registrano danni strutturali rilevanti o conseguenze per la popolazione residente. L’evento meteorologico estremo si colloca all’interno di un più ampio quadro di instabilità climatica. L’intera regione è stata infatti investita da una forte ondata di perturbazioni, caratterizzata da piogge torrenziali e raffiche di vento eccezionali.

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