Zanzibar: la lavatrice silenziosa

Come l’isola diventa la lavanderia silenziosa dove il denaro entra opaco ed esce senza memoria.

di Andrea Fiore - 24 Dicembre 2025

La pubblicità non fa giri di parole: una lavatrice piena di dollari che ti invita a “far girare” i tuoi soldi. È un messaggio da manuale: qui il denaro entra stanco e ne esce rigenerato, come se bastasse un ciclo rapido per cancellare ogni provenienza scomoda. Il cartellone, piazzato sopra un negozio di ricariche telefoniche, sembra dire: “Non importa da dove arrivano i tuoi soldi, importa dove li fai passare”. È una promessa semplice, quasi sfacciata. E proprio per questo è pericolosa.

Paradiso o lavanderia a cielo aperto

Negli ultimi anni Zanzibar è diventata un magnete per investimenti immobiliari veloci, silenziosi, spesso opachi. Ville, resort, appartamenti: un menù perfetto per chi vuole far respirare i capitali senza troppe domande. Le autorità hanno provato a mettere ordine, rafforzando le leggi anti–riciclaggio. Ma la narrazione pubblicitaria è più forte della legge: ti vende l’idea che qui il denaro non solo cresce, ma si purifica. Come se bastasse il mare per cancellare le ombre. È la favola del paradiso tropicale che lava tutto: soldi, reputazioni, intenzioni.

Riciclaggio di denaro a Zanzibar, l’investimento come detersivo morale

In questo contesto, investire non è comprare una casa: è comprare una coscienza più pulita. Bastano una brochure lucida e una frase ben calibrata per sentirsi improvvisamente “a posto”. L’investimento diventa un detersivo morale: togli le macchie senza strofinare, senza domande, senza memoria. Il denaro entra con qualche graffio, esce profumato di legalità. E mentre Zanzibar prova a ripulire la sua immagine, gli investitori provano a ripulire la propria. Una mano lava l’altra, e nessuno guarda il colore dell’acqua che scorre via.

